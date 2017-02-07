Если в прошлый раз я долго думал (в итоге голосовал за Коваленко если что), то в этот раз Цыганко...

с мухи слона делают! таких переходов за сезон очень много! но и тут сепаров приписали. агент рачи...

то что написано в первых три комментарий, такое может написать только конченый на голову человек,...

-------------------------------------------играть и доказывать на поле кто ты и что ты