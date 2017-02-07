37-летний экс-полузащитник сборной Украины Анатолий Тимощук, завершивший карьеру профессионального футболиста, дебютировал на любительском уровне в России.
Тимощук в составе команды «Смена-76» сыграл в поединке питерской Объединенной лиги против «Финсистемс». Анатолий отметился дублем, поединок завершился ничьей 4:4.
Источник — Sport.ua
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