Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Тимощук отметился дублем за российский любительский клуб

Бывший игрок сборной Украины сыграл за «Смену-76» в питерской Объединенной лиге

  • 07.02.2017 11:55
  • 773 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Зенит. Анатолий Тимощук
© ФК Зенит. Анатолий Тимощук

37-летний экс-полузащитник сборной Украины Анатолий Тимощук, завершивший карьеру профессионального футболиста, дебютировал на любительском уровне в России.

Тимощук в составе команды «Смена-76» сыграл в поединке питерской Объединенной лиги против «Финсистемс». Анатолий отметился дублем, поединок завершился ничьей 4:4.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Одинокий волк
    online
      Одинокий волк, 07.02.2017 12:27
    0
    Позорище наше.
    Ссылка
    macaron4eg
    online
      macaron4eg, 07.02.2017 12:39
    -1
    Толян, через лет 10 когда деньги закончатся начнет футболочками раритетными подторговывать. Гниль человека стала видна когда поехал на Евро.
    Ссылка
    27sokolyuk@mail.ru
    online
      27sokolyuk@mail.ru, 07.02.2017 12:40
    +2
    легенда!
    Ссылка
    Вячеслав Куценко
    online
      Вячеслав Куценко, 07.02.2017 12:48
    +1
    Его уровень на данный момент. А то евро16..какой блин. Прошло его звездное время.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.