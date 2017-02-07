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ОФИЦИАЛЬНО: Жадсон перешел в Коринтианс

Экс-игрок «Шахтера» подписал контракт с бразильским клубом на 2 года

  • 07.02.2017 11:52
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corinthians.com.br. Жадсон проходит медосмотр в Коринтиансе
© corinthians.com.br. Жадсон проходит медосмотр в Коринтиансе

Бывший футболист донецкого «Шахтера» и сборной Бразилии Жадсон в понедельник подписал двухлетний контракт с «Коринтиансом». 33-летний бразилец лучшие годы своей карьеры провел в донецком клубе, за который отыграл сезоны-2005/12. С «горняками» Жадсон выиграл 5 чемпионатов и 2 Кубка Украины, а в 2009-м был признан лучшим игроком финала Кубка УЕФА. После Украины хавбек вернулся в Бразилию, где выступал за «Сан-Паулу» и «Коринтианс», а последний год провел в китайском «Тяньцзинь Сунцзяне».

И вот состоялось второе пришествие Жадсона в стан «Тимао». После успешного медосмотра футолист подписал контракт, на пятницу назначена его пресс-конференция, а уже в субботу он может сыграть в поединке чемпионата штата за свою новую команду.

Источник — Sport.ua

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