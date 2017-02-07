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Виктор КОВАЛЕНКО: «К Сельте буду готов на 100%»

Полузащитник «Шахтера» поделился впечатлениями об учебно-тренировочных сборах «горняков»

  • 07.02.2017 11:49
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Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

– Виктор, ты какое-то время занимался вне общей группы. Повлияло ли это на твою функциональную готовность?
– Пока я не в оптимальных кондициях, поэтому хочется побыстрее набрать форму и помогать команде. Надеюсь, к матчу с «Сельтой» буду готов на 100 процентов. Сборы – важный этап сезона, где закладывается фундамент на последующие несколько месяцев. Это все понимают и работают с предельной самоотдачей.

– На чем тренерский штаб делает акцент в Португалии?
– В отличие от первого сбора в Испании сейчас на тренировках больше внимания уделяется игровым моментам, тактическим взаимодействиям. И главное, мы проводим много товарищеских матчей – для подготовки это очень хорошо. Всегда хочется побыть на поле как можно больше, но количество минут определяет тренер. Моя задача – работать и показывать высокий уровень.

– Важны ли для футболистов результаты товарищеских поединков?
– Конечно, когда побеждаешь, всегда приятней работать, чувствуется эмоциональный подъем у всей команды. Поэтому стараемся выигрывать каждый матч.

– Команда уже начала изучать «Сельту»? Что можешь сказать о ней?
– «Сельта», в первую очередь, хорошо обороняется. За счет этого соперник прошел «Реал» в Кубке Испании, набрал приличный ход в своем чемпионате. У игроков много сильных качеств, но главное, повторюсь, именно действия в защите. Но при этом и в нападении есть кому создавать моменты. Думаю, ближе к матчу разберем их внимательнее.

Источник — ФК Шахтер

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