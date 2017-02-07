Дмитрий ГРЕЧИШКИН: «Пытаемся влить в команду что-то новое»

Игрок «Зари» Дмитрий Гречишкин рассказал о тактических экспериментах «Зари» на сборах.

- Играли под нагрузкой, появились новые связки. Уделяли внимание именно тактике, у нас были теоретические занятия, что-то пробовали. Не буду раскрывать секреты, но пытаемся сейчас что-то новое влить в команду.

- То есть это может быть даже новая тактика?

- Может, и да. Один из вариантов. Где-то в играх мы сейчас пробуем, как будем играть, но это уже зависит от главного тренера. Он будет принимать решения. Наверное, он ищет варианты, чтобы была не одна тактика, чтобы можно было перестроиться.