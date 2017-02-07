Владислав КАЛИТВИНЦЕВ: «Мне нельзя играть против Динамо»

Новоиспеченный игрок «Зари» Владислав Калитвинцев, которого луганчане арендовали у «Динамо», рассказал об условиях соглашения, конкуренции за место в составе и своей мотивации.
- Контракт с «Динамо» - до следующего лета. Моя задача за этот год – показать хорошую игру, а там будет видно. На это время я игрок «Зари» и буду отдаваться только этой команде.
- В арендном соглашении прописано, можешь ли ты играть против «Динамо»?
- Не могу. У нас такие правила, видимо. Арендованным против «Динамо» нельзя играть.
Юрий Николаевич сразу сказал, что конкуренция есть, и мне надо бороться. Никто не может сказать, что я пришел в основной состав. Место в основе не гарантировано. Все надо доказывать через игру и тренировки.
«Заря» - это шаг вперед для меня, команда с амбициями, своими целями. Не зря она идет на третьем месте. Дай Бог, чтобы мы выполнили все цели, задачи, которые стоят перед нами.
Источник — ТК Футбол
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