Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Карпаты — Самтредиа — 2:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор контрольного матча «Карпаты» — «Самтредиа»

  • 07.02.2017 11:34
  • 167 просмотров
  • 0 комментария
Метки

В товарищеском матче между «Карпатами» и грузинским «Самтредиа» победу со счетом 2:0 праздновала украиснкая команда:

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.