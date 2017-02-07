Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Николай ПАВЛОВ: «Мое хобби – футбол и голуби, а работа – это семья»

Украинский специалист рассказал, чем занимается после завершения тренерской карьеры

  • 07.02.2017 11:30
  • 195 просмотров
  • 0 комментария
Метки
sport.pl.ua Николай Павлов
© sport.pl.ua Николай Павлов

Один из самых авторитетных украинских специалистов, объявивший о завершении тренерской карьеры, рассказал, чем занимался после «Ильичевца», и поделился мыслями о будущем.

- Поставить точку решил полтора года назад, - признался Павлов. - Но, поскольку давненько не давал интервью, об этом знали лишь близкие мне люди. А тут - позвонили журналисты, и я рассказал все как на духу. Так информация и разошлась.

Ваши коллеги, кстати, сказали мне в шутку: «Вот Алла Пугачева еще десять лет назад в заключительное турне съездила, но до сих пор поет. Так что мы еще на вас надеемся». (Смеется).

ДАТЬ ДОРОГУ МОЛОДЫМ

- Чем занимаетесь теперь?
- Общественной деятельностью. Но свадебным генералом не стал: во Всеукраинском объединении тренеров ищу партнеров, контактирую с друзьями, чьи дети любят футбол. Занимаемся вопросами инфраструктуры. Пока ее по моей инициативе удалось построить в других городах - хочу теперь и в столице все сделать на должном уровне.

Но это дело не быстрое. Заключаются договоры, проводятся встречи с людьми, от которых многое зависит, - с меценатами, спонсорами, функционерами, руководителями города и районов. Работают архитекторы, готовят проекты. Как только заложим первый камень, я вам непременно об этом сообщу.

- И все это время - не тянуло к привычной работе? Ведь для тренера 62 года - не возраст: Джованни Трапаттони в 74 возглавлял сборную Ирландии, Константин Бесков в том же возрасте - московское «Динамо»…
- Нередко приходится слышать от молодых тренеров: мол, старшие коллеги работают, а нам - шанса не дают. Вот я своим шагом и призываю ровесников дать дорогу молодым. Пусть проявляют себя. Так в свое время нам дали дорогу мэтры - Евгений Кучеревский, Евгений Лемешко, Анатолий Заяев. Мне кажется, мое поколение достойно их заменило.

- С семьей советовались?
- Нет.  Решения я всегда принимаю самостоятельно. И, кажется, в интервью вашей газете однажды сказал, что мое хобби - футбол и голуби, а работа - это семья. Появляются дети, внуки, зятья - это способствует выстраиванию каких-то отношений. Когда ты постоянно находишься в другом городе, а родные здесь, это сделать очень сложно.

Теперь все иначе: я полтора года нахожусь дома, и мне настолько комфортно, что лишаться этого комфорта в обмен на работу-хобби у меня, признаться, нет особого желания.

НЕ ЗАКАЛЕННЫЙ «СТАЛЬЮ»

- Зная вас, сомневаюсь, что это решение - окончательное и обжалованию не подлежит…
- Когда мне было 50, и я три года не работал, ведущий меня по жизни Михаил Поживанов познакомил с гендиректором «Ворсклы» Олегом Бабаевым, царствие ему небесное. Если бы не это знакомство, возможно, в футбол не вернулся бы. А тогда я подумал: почему бы впервые в жизни не поработать с руководителями моложе меня?

Кстати, президент клуба Константин Жеваго младше меня на двадцать лет. А в списке Forbes он был третьим или четвертым. (Улыбается). Сейчас почти всех богатых людей в нашей стране я знаю, со многими знаком. Но на горизонте вряд ли кто-то появится, кто строил бы в футболе так, как это делали Владимир Бойко, Ринат Ахметов, Григорий и Игорь Суркисы. В свое время ворвался в элиту и Александр Ярославский.

- В вашей тренерской карьере было восемь клубов. О каком периоде вспоминаете чаще всего?
- Особняком стоит «Днепр», где я добился наивысших результатов как футболист, а затем и как тренер. За прошедшую с тех пор четверть века мой результат повторил лишь Хуанде Рамос. Но у меня-то играли совсем другие футболисты. Это были не просто воспитанники украинского футбола - Днепропетровской области. И при этом в сезоне-1992/93 «Днепр» делил с «Динамо» первое-второе места.

- В алчевской «Стали» вы успели поработать в межсезонье полтора месяца. Что или кто помешал задержаться подольше?
- Исполняющий обязанности президента клуба. Поводом послужила фраза, прозвучавшая в нашем разговоре. Он спросил, почему тренируемся в Донецке, а не в Алчевске. Ответил, что у нас нет полей, а главный газон стадиона, о чем договорились заранее, бережем. Но в этот момент и. о. президента, видимо, забывшись, обратился ко мне на «ты». Естественно, я покинул «Сталь» - и туда больше не вернулся.

После этого события развивались интересным образом. Уговаривая вернуться в Алчевск, мне даже предлагали пост… президента клуба! (Улыбается). Это вам может подтвердить Дмитрий Селюк, он вел тогда переговоры.

«ТЕЛЕВИЗИОННОЕ» НАЗНАЧЕНИЕ

- Что для вас ценнее - чемпионство с «Динамо» или Кубок Украины с «Ворсклой»?
- Конечно же кубковая победа! Давно говорил, что в девяностые любому тренеру, не выдумывая ничего лишнего, с «Динамо» или «Шахтером» было тяжело оказаться на третьем месте. (Улыбается). Вот и в сезоне-1994/95 в моем распоряжении в киевской команде были лучшие футболисты, да и сама инфраструктура находилась на высоком уровне. И в том, что «Динамо» стало чемпионом, не моя заслуга, а заслуга руководителей клуба и ребят.

А вот в «Ворскле» уже был совместный труд. Не только руководства, но и помощников, которые когда-то работали со мной в бытность игроками, - Сергея Дирявки и Андрея Тарахтия. А Ивана Балана я вообще считаю одним из лучших ассистентов в истории украинского футбола. Это вам подтвердит любой мой коллега, с которым он когда-то работал.

- А чем запомнилась непродолжительная работа в национальной команде?
- Ту сборную, если честно, не хочется и вспоминать. Во-первых, о том, что я вместе с Леонидом Ткаченко возглавил главную команду страны, узнал по телевизору. Впрочем, по-другому тогда быть и не могло, ведь в национальной сборной было человек десять из «Днепра». А во-вторых, существовало много проблем - с приездами-отъездами, с формой. Хорошо, что у «Днепра» была хорошая тренировочная база и возможность использовать самолет «Южмаша».

В работе со сборной были и положительные моменты личного характера. Судьба свела меня с таким человеком как Олег Базилевич. Работая с ним, удалось почерпнуть немало полезного. Это были незабываемые времена, ведь для меня как для коренного киевлянина Лобановский и Базилевич - настоящие легенды!

С Олегом Петровичем мы всегда были в очень хороших отношениях. Сохранились они до сих пор, и дай Бог, чтобы так было как можно дольше - дай Бог ему здоровья!

- Бывало, что и позднее ваша фамилия называлась среди кандидатов на роль наставника сборной.
- Мне нередко задавали вопросы на эту тему, но я однажды дал твердо понять, что никогда больше в сборной работать не буду. И слово сдержал. Для меня работа в клубе - главное. В сборной же должны трудиться другие тренеры.

ДРУГАЯ ШКАЛА ЦЕННОСТЕЙ

- Багаж каких специалистов вы использовали в своей работе?
- Я не забыл ни одного тренера, начиная с киевской детско-юношеской школы «Восход». Помню не только первого наставника, но и всех тренеров в командах мастеров. Каждого из них я с благодарностью вспоминаю. Открою секрет: сейчас работаю над книгой, которую вместе с молодыми журналистами, выступающими в роли соавторов, намерены закончить в течение года.

Ребятам интересно узнать о моей карьере - как футболиста, так и тренера. Они задают интересные вопросы, заставляющие вспоминать все то, что казалось давно забытым. Мне приятно с ними работать: у нас уже было три-четыре встречи, и я вошел в рабочий ритм. (Улыбается).

- Подводя под тренерской карьерой черту, многие наставники в той или иной мере испытывают чувство нереализованности. Оно вас посещало?
- (Не задумываясь). Нет-нет-нет! Я благодарен судьбе за свою футбольную биографию. Уехав семнадцатилетним из Киева, никогда бы не подумал, что буду играть в командах такого масштаба и их возглавлять! И уж тем более не мог представить, что буду знаком с такими легендами как Базилевич, Лобановский, Сабо, Блохин, Буряк…

Перечислять можно долго. Со многими мне выпала честь не только быть знакомым, но и работать. А у некоторых был даже в числе друзей.

- Если бы вам представился шанс вернуться назад, что сделали бы по-другому?
- Даже не знаю… Я все же верю в судьбу, от которой не уйдешь. Приведу вам пример из моей карьеры: из минского «Динамо» я перебрался в Одессу - а в том сезоне белорусская команда стала чемпионом СССР. Как я переживал тогда за минчан! Завидовал им белой завистью и жалел, что ушел.

Но раз уж было судьбой предназначено стать чемпионом, то я и стал. Спустя всего год, в «Днепре». Так что, оглядываясь назад, ни о чем не жалею. Выходит, все, что хотел, то и получил.

- В какой год, имея под рукой машину времени, вы бы с удовольствием вернулись?
- В 1983-й! Этот год незабываем благодаря чемпионству с «Днепром». А еще - в 2009-й, когда вместе с «Ворсклой» удалось завоевать Кубок Украины. В игровой и тренерской карьере эти годы были для меня, пожалуй, самыми лучшими. А во внефутбольной жизни наиболее памятными стали годы рождения моих дочерей и внуков. Теперь у меня совсем другая шкала ценностей.

ПРОЕКТ БУЗНИКА

- Чем занимались после ухода из «Ильичевца»?
- Семьей. У меня в окрестностях столицы дом, хозяйство. А еще - встречался с друзьями, посещал игры детских команд, так как мой внук занимается футболом.

- А как оказались во Всеукраинском объединении тренеров?
- Мне позвонил коллега Анатолий Бузник, предложил встретиться и о чем-то поговорить. Как оказалось, у него возникла идея создания этой организации. Он подробно рассказал об этом интересном проекте, но на предложение возглавить Всеукраинское объединение тренеров я ответил категорическим отказом. Не хотелось тогда этим заниматься, так как было желание отдохнуть от всех футбольных дел.

Когда через какое-то время Бузник вновь заговорил об этой идее, мы стали контактировать чаще. Ряд встреч с ним заставил меня пересмотреть взгляды и вернуться к активной деятельности. Вот видите, даю интервью, появляюсь на публике. (Улыбается).

- А в декабре вас заметили на центральном матче чемпионата «Динамо» - «Шахтер»...
- Тогда я впервые я побывал на футболе как болельщик. Присутствовал на гала-концерте в честь 25-летия ФФУ, и на праздновании 20-летия ПФЛ, куда меня пригласили в качестве почетного гостя. Появилась возможность встретиться со многими тренерами, пообщаться.

В Центре лицензирования федерации, который возглавляет мой давний друг Валерий Шамардин, я участвовал в собеседованиях с молодыми тренерами. А 10 февраля мне еще предстоит быть председателем комиссии, выдающей дипломы категории Pro. Признаться, немного волнуюсь. (Улыбается).

МАРКЕВИЧ, РЕБРОВ, ШЕВЧЕНКО…

- Где будет дислоцироваться Всеукраинское объединение тренеров?
- Благодаря известному футбольному функционеру Николаю Лавренко в отеле «Русь» был открыт офис, который оснащен всем необходимым для нашей работы. Кстати, гостиница эта для меня много значит: еще когда был футболистом, тут останавливались команды. И здесь у меня состоялось немало встреч и знакомств с футбольными людьми.

- Кто из специалистов входит в вашу организацию?
- Ее правление состоит из одиннадцати человек, в котором все - заслуженные люди. Мирон Маркевич, Сергей Ребров, Андрей Шевченко... Генеральным секретарем является Анатолий Бузник, я занимают пост президента. Сейчас наиболее важно уделять внимание инициативе детских тренеров, которые ищут пути для развития нашего футбола. Если мы что-то построим и создадим, это будет для них большой помощью.

В этом и вижу свое главное предназначение на данном посту. Давно бытует мнение, что тренеру нужно пройти все этапы становления: сначала поработать с детьми, а затем со взрослыми. Я, может, в начале карьеры и пошел бы работать детским тренером, но выбора не было. По завершении активных выступлений меня отправили в Высшую школу тренеров, закончив которую сразу получил назначение главным тренером.

А теперь, когда я закончил тренерскую карьеру в профессиональном футболе, можно вернуться к детям. Скажу откровенно: я доволен этапом жизни, который у меня сейчас начинается…

Вячеслав КУЛЬЧИЦКИЙ

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.