Николай ПАВЛОВ: «Мое хобби – футбол и голуби, а работа – это семья»

Один из самых авторитетных украинских специалистов, объявивший о завершении тренерской карьеры, рассказал, чем занимался после «Ильичевца», и поделился мыслями о будущем.



- Поставить точку решил полтора года назад, - признался Павлов. - Но, поскольку давненько не давал интервью, об этом знали лишь близкие мне люди. А тут - позвонили журналисты, и я рассказал все как на духу. Так информация и разошлась.



Ваши коллеги, кстати, сказали мне в шутку: «Вот Алла Пугачева еще десять лет назад в заключительное турне съездила, но до сих пор поет. Так что мы еще на вас надеемся». (Смеется).



ДАТЬ ДОРОГУ МОЛОДЫМ



- Чем занимаетесь теперь?

- Общественной деятельностью. Но свадебным генералом не стал: во Всеукраинском объединении тренеров ищу партнеров, контактирую с друзьями, чьи дети любят футбол. Занимаемся вопросами инфраструктуры. Пока ее по моей инициативе удалось построить в других городах - хочу теперь и в столице все сделать на должном уровне.



Но это дело не быстрое. Заключаются договоры, проводятся встречи с людьми, от которых многое зависит, - с меценатами, спонсорами, функционерами, руководителями города и районов. Работают архитекторы, готовят проекты. Как только заложим первый камень, я вам непременно об этом сообщу.



- И все это время - не тянуло к привычной работе? Ведь для тренера 62 года - не возраст: Джованни Трапаттони в 74 возглавлял сборную Ирландии, Константин Бесков в том же возрасте - московское «Динамо»…

- Нередко приходится слышать от молодых тренеров: мол, старшие коллеги работают, а нам - шанса не дают. Вот я своим шагом и призываю ровесников дать дорогу молодым. Пусть проявляют себя. Так в свое время нам дали дорогу мэтры - Евгений Кучеревский, Евгений Лемешко, Анатолий Заяев. Мне кажется, мое поколение достойно их заменило.



- С семьей советовались?

- Нет. Решения я всегда принимаю самостоятельно. И, кажется, в интервью вашей газете однажды сказал, что мое хобби - футбол и голуби, а работа - это семья. Появляются дети, внуки, зятья - это способствует выстраиванию каких-то отношений. Когда ты постоянно находишься в другом городе, а родные здесь, это сделать очень сложно.



Теперь все иначе: я полтора года нахожусь дома, и мне настолько комфортно, что лишаться этого комфорта в обмен на работу-хобби у меня, признаться, нет особого желания.



НЕ ЗАКАЛЕННЫЙ «СТАЛЬЮ»



- Зная вас, сомневаюсь, что это решение - окончательное и обжалованию не подлежит…

- Когда мне было 50, и я три года не работал, ведущий меня по жизни Михаил Поживанов познакомил с гендиректором «Ворсклы» Олегом Бабаевым, царствие ему небесное. Если бы не это знакомство, возможно, в футбол не вернулся бы. А тогда я подумал: почему бы впервые в жизни не поработать с руководителями моложе меня?



Кстати, президент клуба Константин Жеваго младше меня на двадцать лет. А в списке Forbes он был третьим или четвертым. (Улыбается). Сейчас почти всех богатых людей в нашей стране я знаю, со многими знаком. Но на горизонте вряд ли кто-то появится, кто строил бы в футболе так, как это делали Владимир Бойко, Ринат Ахметов, Григорий и Игорь Суркисы. В свое время ворвался в элиту и Александр Ярославский.



- В вашей тренерской карьере было восемь клубов. О каком периоде вспоминаете чаще всего?

- Особняком стоит «Днепр», где я добился наивысших результатов как футболист, а затем и как тренер. За прошедшую с тех пор четверть века мой результат повторил лишь Хуанде Рамос. Но у меня-то играли совсем другие футболисты. Это были не просто воспитанники украинского футбола - Днепропетровской области. И при этом в сезоне-1992/93 «Днепр» делил с «Динамо» первое-второе места.



- В алчевской «Стали» вы успели поработать в межсезонье полтора месяца. Что или кто помешал задержаться подольше?

- Исполняющий обязанности президента клуба. Поводом послужила фраза, прозвучавшая в нашем разговоре. Он спросил, почему тренируемся в Донецке, а не в Алчевске. Ответил, что у нас нет полей, а главный газон стадиона, о чем договорились заранее, бережем. Но в этот момент и. о. президента, видимо, забывшись, обратился ко мне на «ты». Естественно, я покинул «Сталь» - и туда больше не вернулся.



После этого события развивались интересным образом. Уговаривая вернуться в Алчевск, мне даже предлагали пост… президента клуба! (Улыбается). Это вам может подтвердить Дмитрий Селюк, он вел тогда переговоры.



«ТЕЛЕВИЗИОННОЕ» НАЗНАЧЕНИЕ



- Что для вас ценнее - чемпионство с «Динамо» или Кубок Украины с «Ворсклой»?

- Конечно же кубковая победа! Давно говорил, что в девяностые любому тренеру, не выдумывая ничего лишнего, с «Динамо» или «Шахтером» было тяжело оказаться на третьем месте. (Улыбается). Вот и в сезоне-1994/95 в моем распоряжении в киевской команде были лучшие футболисты, да и сама инфраструктура находилась на высоком уровне. И в том, что «Динамо» стало чемпионом, не моя заслуга, а заслуга руководителей клуба и ребят.



А вот в «Ворскле» уже был совместный труд. Не только руководства, но и помощников, которые когда-то работали со мной в бытность игроками, - Сергея Дирявки и Андрея Тарахтия. А Ивана Балана я вообще считаю одним из лучших ассистентов в истории украинского футбола. Это вам подтвердит любой мой коллега, с которым он когда-то работал.



- А чем запомнилась непродолжительная работа в национальной команде?

- Ту сборную, если честно, не хочется и вспоминать. Во-первых, о том, что я вместе с Леонидом Ткаченко возглавил главную команду страны, узнал по телевизору. Впрочем, по-другому тогда быть и не могло, ведь в национальной сборной было человек десять из «Днепра». А во-вторых, существовало много проблем - с приездами-отъездами, с формой. Хорошо, что у «Днепра» была хорошая тренировочная база и возможность использовать самолет «Южмаша».



В работе со сборной были и положительные моменты личного характера. Судьба свела меня с таким человеком как Олег Базилевич. Работая с ним, удалось почерпнуть немало полезного. Это были незабываемые времена, ведь для меня как для коренного киевлянина Лобановский и Базилевич - настоящие легенды!



С Олегом Петровичем мы всегда были в очень хороших отношениях. Сохранились они до сих пор, и дай Бог, чтобы так было как можно дольше - дай Бог ему здоровья!



- Бывало, что и позднее ваша фамилия называлась среди кандидатов на роль наставника сборной.

- Мне нередко задавали вопросы на эту тему, но я однажды дал твердо понять, что никогда больше в сборной работать не буду. И слово сдержал. Для меня работа в клубе - главное. В сборной же должны трудиться другие тренеры.



ДРУГАЯ ШКАЛА ЦЕННОСТЕЙ



- Багаж каких специалистов вы использовали в своей работе?

- Я не забыл ни одного тренера, начиная с киевской детско-юношеской школы «Восход». Помню не только первого наставника, но и всех тренеров в командах мастеров. Каждого из них я с благодарностью вспоминаю. Открою секрет: сейчас работаю над книгой, которую вместе с молодыми журналистами, выступающими в роли соавторов, намерены закончить в течение года.



Ребятам интересно узнать о моей карьере - как футболиста, так и тренера. Они задают интересные вопросы, заставляющие вспоминать все то, что казалось давно забытым. Мне приятно с ними работать: у нас уже было три-четыре встречи, и я вошел в рабочий ритм. (Улыбается).



- Подводя под тренерской карьерой черту, многие наставники в той или иной мере испытывают чувство нереализованности. Оно вас посещало?

- (Не задумываясь). Нет-нет-нет! Я благодарен судьбе за свою футбольную биографию. Уехав семнадцатилетним из Киева, никогда бы не подумал, что буду играть в командах такого масштаба и их возглавлять! И уж тем более не мог представить, что буду знаком с такими легендами как Базилевич, Лобановский, Сабо, Блохин, Буряк…



Перечислять можно долго. Со многими мне выпала честь не только быть знакомым, но и работать. А у некоторых был даже в числе друзей.



- Если бы вам представился шанс вернуться назад, что сделали бы по-другому?

- Даже не знаю… Я все же верю в судьбу, от которой не уйдешь. Приведу вам пример из моей карьеры: из минского «Динамо» я перебрался в Одессу - а в том сезоне белорусская команда стала чемпионом СССР. Как я переживал тогда за минчан! Завидовал им белой завистью и жалел, что ушел.



Но раз уж было судьбой предназначено стать чемпионом, то я и стал. Спустя всего год, в «Днепре». Так что, оглядываясь назад, ни о чем не жалею. Выходит, все, что хотел, то и получил.



- В какой год, имея под рукой машину времени, вы бы с удовольствием вернулись?

- В 1983-й! Этот год незабываем благодаря чемпионству с «Днепром». А еще - в 2009-й, когда вместе с «Ворсклой» удалось завоевать Кубок Украины. В игровой и тренерской карьере эти годы были для меня, пожалуй, самыми лучшими. А во внефутбольной жизни наиболее памятными стали годы рождения моих дочерей и внуков. Теперь у меня совсем другая шкала ценностей.



ПРОЕКТ БУЗНИКА



- Чем занимались после ухода из «Ильичевца»?

- Семьей. У меня в окрестностях столицы дом, хозяйство. А еще - встречался с друзьями, посещал игры детских команд, так как мой внук занимается футболом.



- А как оказались во Всеукраинском объединении тренеров?

- Мне позвонил коллега Анатолий Бузник, предложил встретиться и о чем-то поговорить. Как оказалось, у него возникла идея создания этой организации. Он подробно рассказал об этом интересном проекте, но на предложение возглавить Всеукраинское объединение тренеров я ответил категорическим отказом. Не хотелось тогда этим заниматься, так как было желание отдохнуть от всех футбольных дел.



Когда через какое-то время Бузник вновь заговорил об этой идее, мы стали контактировать чаще. Ряд встреч с ним заставил меня пересмотреть взгляды и вернуться к активной деятельности. Вот видите, даю интервью, появляюсь на публике. (Улыбается).



- А в декабре вас заметили на центральном матче чемпионата «Динамо» - «Шахтер»...

- Тогда я впервые я побывал на футболе как болельщик. Присутствовал на гала-концерте в честь 25-летия ФФУ, и на праздновании 20-летия ПФЛ, куда меня пригласили в качестве почетного гостя. Появилась возможность встретиться со многими тренерами, пообщаться.



В Центре лицензирования федерации, который возглавляет мой давний друг Валерий Шамардин, я участвовал в собеседованиях с молодыми тренерами. А 10 февраля мне еще предстоит быть председателем комиссии, выдающей дипломы категории Pro. Признаться, немного волнуюсь. (Улыбается).



МАРКЕВИЧ, РЕБРОВ, ШЕВЧЕНКО…



- Где будет дислоцироваться Всеукраинское объединение тренеров?

- Благодаря известному футбольному функционеру Николаю Лавренко в отеле «Русь» был открыт офис, который оснащен всем необходимым для нашей работы. Кстати, гостиница эта для меня много значит: еще когда был футболистом, тут останавливались команды. И здесь у меня состоялось немало встреч и знакомств с футбольными людьми.



- Кто из специалистов входит в вашу организацию?

- Ее правление состоит из одиннадцати человек, в котором все - заслуженные люди. Мирон Маркевич, Сергей Ребров, Андрей Шевченко... Генеральным секретарем является Анатолий Бузник, я занимают пост президента. Сейчас наиболее важно уделять внимание инициативе детских тренеров, которые ищут пути для развития нашего футбола. Если мы что-то построим и создадим, это будет для них большой помощью.



В этом и вижу свое главное предназначение на данном посту. Давно бытует мнение, что тренеру нужно пройти все этапы становления: сначала поработать с детьми, а затем со взрослыми. Я, может, в начале карьеры и пошел бы работать детским тренером, но выбора не было. По завершении активных выступлений меня отправили в Высшую школу тренеров, закончив которую сразу получил назначение главным тренером.



А теперь, когда я закончил тренерскую карьеру в профессиональном футболе, можно вернуться к детям. Скажу откровенно: я доволен этапом жизни, который у меня сейчас начинается…



Вячеслав КУЛЬЧИЦКИЙ