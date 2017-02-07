В последний день трансферного окна форвард французского ПСЖ на правах аренды перешел в «Лас Пальмас». Дебютировал за новый клуб он в поединке против «Гранады», выйдя на замену на 67-й минуте. И сразу же мог стать героем («Лас Пальмас» уступил со счетом 0:1), но не попал в пустые ворота из выгоднейшей позиции:
Источник — Sport.ua
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http://www.youtube.com/watch?v=dCp_mQMCtgo
http://www.youtube.com/watch?v=dCp_mQMCtgo
Вратарь у Гранады конечно в этой игре был на высоте.
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