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ВИДЕО ДНЯ. Хесе промахнулся на первой же минуте после дебюта

Новичок «Лас Пальмаса» Хесе Родригес не попал в пустые ворота с пары метров

  • 07.02.2017 11:14
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EFE. Хесе Родригес в матче Гранада - Лас Пальмас
© EFE. Хесе Родригес в матче Гранада - Лас Пальмас

В последний день трансферного окна форвард французского ПСЖ на правах аренды перешел в «Лас Пальмас». Дебютировал за новый клуб он в поединке против «Гранады», выйдя на замену на 67-й минуте. И сразу же мог стать героем («Лас Пальмас» уступил со счетом 0:1), но не попал в пустые ворота из выгоднейшей позиции:

Источник — Sport.ua

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