Роман САНЖАР: «Объективная картина будет к середине сборов»

Роман Санжар, тренер «Олимпика», рассказал о состоянии своих игроков.

- Это, по большому счету, наш первый сбор на зеленых полях, и мы еще находимся не в своих оптимальных кондициях – можно сказать, только начинаем работать. До конца объективной картины нет: кто-то находится в лучших кондициях, кто-то – отстает, кто-то от нагрузок, «провалился», кто-то обладает лучшей выносливостью и смотрится лучше. Но более объективная картина будет у нас к середине сборов.