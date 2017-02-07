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ФИФА лишила Днепр еще 6-ти очков

Днепровский клуб наказан за задолженность перед своим экс-игроком Данило Соузой

  • 07.02.2017 10:46
  • 584 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Днепр
© ФК Днепр

«Днепр» лишен еще 6 очков (уже – 12). Решение об этом приняла ФИФА за долги перед экс-игроком Данило Соузой. Скоро об этом будет сообщено официально. Ранее сообщалось, что Дисциплинарный комитет ФИФА дал «Днепру» 30 дней на погашение долга.

В октябре 2016 года с «Днепра» сняли 6 очков за долг перед агентом Хуанде Рамоса. Кроме того, за этот долг ФИФА может отправить «Днепр» в Первую лигу.

Таким образом, у «Днепра» останется 6 очков после 18 туров. Днепровский клуб переместится с 10 на 11 место турнирной таблицы УПЛ.

Источник — Футбол 24

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Комментарии
    darvey77
    online
      darvey77, 07.02.2017 11:01
    +1
    чую что в Украине скоро появится новый любительский либо команда второй лиги Днепр-1918 города Днепр. очень надеюсь что я неправ
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    gljdah
    online
      gljdah, 07.02.2017 11:15
    0
    Скоро у Днепра в минусе будет очков на несколько чемпионатов...А смысл?
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    gljdah
    online
      gljdah, 07.02.2017 11:15
    0
    Скоро у Днепра в минусе будет очков на несколько чемпионатов...А смысл?
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