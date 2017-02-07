ФИФА лишила Днепр еще 6-ти очков

«Днепр» лишен еще 6 очков (уже – 12). Решение об этом приняла ФИФА за долги перед экс-игроком Данило Соузой. Скоро об этом будет сообщено официально. Ранее сообщалось, что Дисциплинарный комитет ФИФА дал «Днепру» 30 дней на погашение долга.

В октябре 2016 года с «Днепра» сняли 6 очков за долг перед агентом Хуанде Рамоса. Кроме того, за этот долг ФИФА может отправить «Днепр» в Первую лигу.

Таким образом, у «Днепра» останется 6 очков после 18 туров. Днепровский клуб переместится с 10 на 11 место турнирной таблицы УПЛ.