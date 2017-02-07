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Зозуля остается в Бетисе

Украинский нападающий отказался играть за «Райо Вальекано»

  • 07.02.2017 10:34
  • 908 просмотров
  • 4 комментария
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ФК Бетис. Роман Зозуля
© ФК Бетис. Роман Зозуля

27-летний украинский нападающий Роман Зозуля принял решение остаться в «Бетисе».

В последний день зимнего трансферного окна Зозуля был отдан в аренду в «Райо Вальекано», но был со скандалом встречен тамошними фанатами, которые обвинили футболиста в фашизме.

Зозуля взял время на размышление, в итоге решив остаться в «Бетисе». Но так как Роман уже был заявлен за «Райо Вальекано», принимать участие в официальных матчах за «Бетис» он не имеет права. Украинскому футболисту остается только тренироваться и поддерживать с командой форму.

Впрочем, призрачные шансы на выход из ситуации все еще есть, считает юрист Хосе Лоренцо, представляющий интересы Зозули.

- Если социальная ситуация вокруг этого перехода останется той же, что и раньше, для Зозули будет невозможным играть за «Райо». Впрочем, никаких подтверждений еще нет. Во вторник мы проведем несколько важных встреч, и сделаем окончательное решение.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    darvey77
    online
      darvey77, 07.02.2017 10:58
    -12
    ну и дурак
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    Poliaki_iput_Hohlov
    online
      Poliaki_iput_Hohlov, 07.02.2017 11:06
    -7
    Очко не железное, храбрец на словах. Киздуй на фронт.
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    ILI4A
    online
      ILI4A, 07.02.2017 11:12
    -2
    никто и не сомневался, лежи на пляже гоняй балду завязывай с футболом
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    totake
    online
      totake, 07.02.2017 11:14
    +1
    вітаю з правильним рішенням
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