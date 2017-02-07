Зозуля остается в Бетисе

27-летний украинский нападающий Роман Зозуля принял решение остаться в «Бетисе».

В последний день зимнего трансферного окна Зозуля был отдан в аренду в «Райо Вальекано», но был со скандалом встречен тамошними фанатами, которые обвинили футболиста в фашизме.

Зозуля взял время на размышление, в итоге решив остаться в «Бетисе». Но так как Роман уже был заявлен за «Райо Вальекано», принимать участие в официальных матчах за «Бетис» он не имеет права. Украинскому футболисту остается только тренироваться и поддерживать с командой форму.

Впрочем, призрачные шансы на выход из ситуации все еще есть, считает юрист Хосе Лоренцо, представляющий интересы Зозули.

- Если социальная ситуация вокруг этого перехода останется той же, что и раньше, для Зозули будет невозможным играть за «Райо». Впрочем, никаких подтверждений еще нет. Во вторник мы проведем несколько важных встреч, и сделаем окончательное решение.