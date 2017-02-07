Андрей ШЕВЧЕНКО: «Попрошу клубы пойти на изменения в календаре»

Итоги закрытия трансферного окна в Европе, ситуация с переходом Романа Зозули, специфика подготовки к игре с Хорватией, дебют за национальную команду в качестве футболиста – эти и не другие темы затронул в разговоре главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

— Андрей Николаевич, европейское зимнее трансферное окно закрыто. Каким оно получилось для игроков нашей сборной?

— Первым делом хотел бы сказать, что меня очень расстроила та ситуация, которая произошла с нашим нападающим Романом Зозулей.

Мы, игроки и тренеры национальной команды, возмущены тем, что произошло. Ситуация с Романом возмутительна, мы полностью поддерживаем позицию Федерации футбола Украины с требованием компетентным органам разобраться в ней и отстоять интересы игрока. Рома профессионал, патриот, и обвинения в его адрес носят провокационный характер.

Вся команда выражает полную поддержку Роману Зозуле, а я как тренер хочу пожелать форварду разобраться с этой ситуацией, начать полноценную подготовку в клубе, иметь побольше времени на поле.

— Кроме этого вопиющего инцидента, что бы могли отметить?

— Переход нескольких наших игроков в чемпионат Турции. Думаю, это хорошие трансферы и надеюсь, что они пойдут только на пользу футболистам. Наверняка они будут в новых клубах получать регулярную игровую практику.

— Тема выступления наших легионеров актуальна всегда, а во время зимнего межсезонья – тем более. За три месяца, прошедших со времени последнего поединка сборной Украины, мало что поменялось: кто играл – тот и играет, а кто не играл, тот продолжает греть скамейку запасных. Как вам такая «стабильность»?

— Приятного, конечно, мало. Хочется, чтобы ребята чаще выходили на поле, но от нас здесь мало что зависит. Безусловно, меня это беспокоит, ведь нас ждет ключевой поединок отборочного турнира, и к нему нужно хорошо подготовиться…

Одна кадровая проблема уже есть – дисквалифицирован Эдуард Соболь. Нам нужно найти ему замену, и одним из вариантов мог бы стать Артем Федецкий, поэтому важно, чтобы он получал игровую практику в своем клубе. Впрочем, мы рассматриваем и другие варианты. Для нас каждый футболист – на вес золота, и когда кто-то из ребят не играет, это добавляет головной боли. Тот же Женя Коноплянка то выходит, то не выходит, Саша Зинченко давно не играл, Влад Юрченко хорошо вернулся после травмы, забил красивый гол в Лиге чемпионов, но в этом году пока не играет. Впереди еще достаточно времени – матч с хорватами через полтора месяца, поэтому я надеюсь, что у ребят все наладится.

— В такой ситуации ставку нужно делать на представителей Шахтера и Динамо?

— Мы следим за всеми кандидатами в сборную, и эти клубы, разумеется, не исключение. Я лично планирую посмотреть заключительный контрольный поединок Шахтера перед игрой с Сельтой, а потом увижу два спарринга с участием Динамо — 10-го и 11 февраля.

Собираюсь посетить и ответный поединок горняков с испанцами – 23-го числа в Харькове. Обязательно заедем и на матчи наших европейских легионеров, проведаем наших ребят. Такие, если вкратце, мои ближайшие планы.

— На сборах наших ведущих команд уже побывал ваш ассистент – Рауль Рианчо. Какой информацией он поделился?

— Можно сказать, что это был внеплановый визит – дело в том, что этот специалист живет недалеко от тренировочных лагерей команд. Вот он и приехал, посмотрел, как ведется тренировочная работа, какая направленность. На начальном этапе многое не увидишь, там своя специфика, после отпуска тренеры приводят игроков в порядок. Намного информативнее будут вторые сборы, когда футболисты наберут форму.

— Сразу два представителя Шахтера — Богдан Бутко и Виктор Коваленко – часть подготовки пропустили из-за травм. С учетом тех проблем, о которых мы уже говорили, на данный момент основной состав сборной обескровлен, по сути, наполовину…

— Да уж, играй мы, предположим, завтра – было бы над чем поломать голову. Нам проблематично терять и одного исполнителя. Но впереди, как я уже сказал, еще много времени, и я надеюсь, что все наладится. Мы рассчитываем на всех футболистов, которые приезжают в сборную. Хотим, чтобы у нас хватало опций по каждой позиции. Конкуренция очень важна.

— Хорошо или плохо, что все сборники из Динамо и Шахтера остались на своих местах?

— Время покажет. У динамовцев, например, в этом сезоне уже нет еврокубков, и матчи за сборную в сложившейся ситуации отличный стимул показать хорошую игру. В Хорватии – так и подавно. Раздражитель ведь очень хороший…

— Андрей Николаевич, сборная Украины не часто начинала год сразу с официальных матчей. Понимаю, что вы были не в силах что—либо изменить, но это ведь огромный минус. Правда?

— Меня это беспокоит, но пока я исхожу из того, что есть. В сложившейся ситуации хотелось бы получить несколько дополнительных дней для того, чтобы хорошо подготовиться к матчу в Хорватии. Я хочу попросить ведущие клубы, чтобы они пошли нам на встречу, и в интересах национальной команды согласились на изменения в календаре. Я имею в виду перенос тура чемпионата Украины, для этого как раз есть окно в марте. Ведь пока в нашем распоряжении четыре дня на подготовку, а хотелось бы иметь хотя бы неделю. Перед такой важной игрой отведённого сейчас времени критически мало.

— Сборную Хорватии уже начали потихоньку изучать?

— Мы ее уже давно смотрим, знаем ее, считаю, неплохо. Думаем, что какие-то радикальные изменения в самой системе игры этой команды ожидать не стоит. Важно будет посмотреть, каких именно исполнителей вызовет тренер, и уже от этого отталкиваться. Нас ждет поединок с очень сильным соперником, который на протяжении долгого времени показывает хороший футбол.

— В 1995 году сборная Украины начинала год сразу с официального матча – и начинала его в… Хорватии. Думаю, вы хорошо помните эту игру, ведь это был ваш дебют в национальной команде.

— Давайте лучше об этом не вспоминать (улыбается).

— Параллели, конечно, не самые приятные, но это ж история.

— Конечно, мы тогда провалили эту игру, но это было начало пути сборной Украины. Команда только строилась, а у хорватов уже тогда блистали Звонимир Бобан, Роберт Просинечки, Давор Шукер, Ален Бокшич и другие известные футболисты. Спустя пару лет, когда мы встретились с этой сборной в плей-офф чемпионата мира, была уже совсем другая история. После выездного поражения наша команда на переполненном Олимпийском вела в счете, потом забила еще один мяч, но его отменили…

А в Хорватии во все времена тяжело было играть. Там всегда крепкая сборная, составленная из футболистов, выступающих в ведущих европейских чемпионатах. Так что мы готовимся к сложному матчу.

Евгений ГРЕСЬ