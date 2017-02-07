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Защитник Днепра U-21 Алексей Ларин перебрался в Болгарию

Украинский футболист продолжит карьеру в «Дунаве»

  • 07.02.2017 09:54
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Метки
ФК Дунав. Алексей Ларин
© ФК Дунав. Алексей Ларин

22-летнего защитника «Днепра» U-21 Алексея Ларина подписала шестая команда высшего дивизиона Болгарии «Дунав» из города Русе. Об этом на своей странице в фейсбуке написал агент игрока Сергей Задорожный.

В последние годы Ларин являлся бессменным основным игроком обороны днепровской молодежки.

Источник — Фан-сайт ФК Днепр

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