Защитник Днепра U-21 Алексей Ларин перебрался в Болгарию

22-летнего защитника «Днепра» U-21 Алексея Ларина подписала шестая команда высшего дивизиона Болгарии «Дунав» из города Русе. Об этом на своей странице в фейсбуке написал агент игрока Сергей Задорожный.
В последние годы Ларин являлся бессменным основным игроком обороны днепровской молодежки.
Источник — Фан-сайт ФК Днепр
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