Александр ГОРЯИНОВ: «Запретил сыну быть вратарем»

Голкипер «Металлиста» Александр Горяинов провел в команде 19 сезонов, установив рекорд клуба по сыгранным матчам и никем до сих пор не превзойденную в чемпионатах Украины «сухую» серию в 943 минуты. В 2016-м «Металлист» лишился лицензии, и команда распалась. Однако опыт и мастерство именитого вратаря пригодились в «Металлисте 1925», который сейчас играет в аматорской лиге. Любимец харьковских трибун рассказал о своих новых обязанностях и связанных с ними амбициях.

- Какая на данный момент у вас роль в клубе?

- Фактически я еще числюсь в заявке команды на сезон, но по сути уже тренирую вратарей. Юрий Сивуха получил предложение из Казахстана и сейчас все обязанности на мне. Если получится на следующий год заявить молодого третьего вратаря из академии «Металлиста», то стану полноценным тренером.

- Как после распада «Металлиста» попали в новую команду?

- Когда появилась идея создать новый клуб, меня пригласили с расчетом, что буду воспитывать молодых вратарей.

- Без раздумий приняли предложение от команды, которая готовилась выступать в аматорах?

- А как по-другому? Тем более я тогда как раз посещал тренерские курсы. Уже имею лицензию категории «А».

- Есть своя методика тренировок или пока ориентируетесь на старших товарищей?

- Вполне логично, что использую набор упражнений, который мне когда-то давали в «Металлисте». Но стараюсь привнести побольше нового. Не скажу, что это мои личные наработки. Доступной спортивной литературы сейчас много.

- Как у вас прошел процесс становления от игрока к тренеру?

- Вроде, безболезненно. Слава Богу, я доиграл практически до сорока. Было понятно, что пора постепенно заканчивать. Не было такого, что я спал и видел себя только в воротах.

- Когда поняли, что хотите тренировать молодых вратарей?

- Пока играл за «Металлист», даже не задумывался над этим. А когда готовился к учебе в центре лицензирования, начал читать книги, интересоваться этим ремеслом, понял, что футболист и тренер - очень разные профессии. Почувствовал, что это мое. Мне нравится узнавать каждый день что-то новое и делиться этим с другими.

- Пришло осознание, что вы уже тренер?

- Наверное, я им еще не стал, но морально уже начал готовиться. Для этого очень многое предстоит пройти.

- Кого из молодых футболистов выделите? Есть новые «Горяиновы»?

- Думаю, что есть. Даже уверен. Дьяков и Федак - очень перспективные и талантливые игроки, серьезно относятся к своему делу. И один, и другой должны играть, как минимум, в Премьер-Лиге.

- Чем запомнился первый круг чемпионата в аматорской лиге? Как его оцените?

- Мы начали все с «чистого листа». Где-то, конечно, не все получалось, но для той ситуации, в которой мы оказались, считаю этот результат вполне достойным. Остается только прибавлять к концу сезона. Клуб только образовался. Понятно, что мелкие проблемы есть, но он их постепенно решает. А в целом, все идет своим чередом: тренировочный сбор проходит нормально, готовимся ко второму кругу. Все, так сказать, по плану.

- «Металлист 1925» идет вторым в своей группе и претендует на повышение в классе. Где вы с Александром Призетко видите клуб?

- Надеемся к следующему сезону получить профессиональный статус и заявиться во вторую лигу.

- А в более долгосрочной перспективе?

- Как можно скорее оказаться в Премьер-Лиге.

- Три личных качества, которые помогают вам в жизни?

- Жена говорит, что я спокойный, и меня сложно вывести из себя. Но это я только вне поля такой. Кто видел наши игры, точно не скажут, что я спокойный. К тому же, я всегда обладал большим трудолюбием и желанием. В принципе, любой футболист обязан это демонстрировать, иначе из него ничего не получится.

- Благодаря кому или чему справляетесь с трудностями, плохим настроением?

- В первую очередь благодаря семье - жене, детям, собакам и коту.

- У вас двое детей, верно?

- Да, дочке - шестнадцать, сыну - тринадцать.

- Сына уже отвели в академию?

- А как же! Занимается в группе 2003-го года.

- Тоже в «рамке» стоит?

- Нет, быть вратарем я ему запретил. Когда был поменьше, стоял. А сейчас мне этого не хотелось бы, потому что знаю, какой это каторжный труд. Пускай лучше будет полевым, к тому же, он не против. Правда, пока не может определиться - то ли он защитник, то ли полузащитник. Ничего, сейчас футбол тяготеет к универсализации.

- В одном из своих интервью вы признались, что никогда не переедете из Харькова. Это значит, что вы с клубом надолго?

- Жизнь покажет… Сейчас, глядя на обстановку в стране, я так однозначно говорить бы не стал. Очень хотелось бы пройти с этим клубом как можно дальше, даже до еврокубков.

- Если вернуть время назад, стали бы снова в ворота?

- Конечно! Грех жаловаться, я много лет поиграл на наивысшем уровне, в том числе в еврокубках, и за сборную. А кроме футбола, как-то ни о чем и не мечтал.

- Какие в целом профессиональные амбиции? «Металлист 1925» - не предел?

- Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Не удивительно будет, если я скажу, что хотелось бы тренировать, условно говоря, «Барселону». Я всегда ставил наивысшие цели. У любого спортсмена в голове должны быть максимальные задачи, в противном случае не стоит заниматься этим делом вообще. Не скрою - есть желание потренировать в большом клубе. Даст Бог, «Металлист 1925» в ближайшем будущем станет таким!