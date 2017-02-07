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Сталь в Турции: силовая тренировка, гимнастика и работа с мячом

Каменский клуб продолжает подготовку ко второй части сезона

  • 07.02.2017 08:42
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ФК Сталь
© ФК Сталь

Позади очередной день на учебно-тренировочном сборе в турецком Белеке, который вышел для украинской команды традиционно насыщенным и плодотворным.

Утром футболисты и тренерский штаб «Стали» использовали возможности тренажерного комплекса «Papillon Ayscha». Причем, тренировка была не только соответствующей – силовой направленности, но и состоящей из гимнастических упражнений, весьма полезных для восстановления после серьезных нагрузок.

Вечернее занятие команды прошло на футбольном поле, где ребят поделили на две группы: одна отрабатывала контроль мяча, прессинг и связанные с этим различные тактические схемы, другая работала над умением вскрывать оборону соперника. Затем группы поменялись местами. Несмотря на то, что тренировка длилась всего полтора часа, занятие прошло весьма интенсивно и практически без остановок.

Отрадно, что футболисты и тренеры «Стали» - настоящие профессионалы. Об этом свидетельствует тот факт, что, несмотря на огромную усталость и занятость, ребята находят время для общения с журналистами клубного телевидения. Уже в среду выйдет очередной выпуск спецпроекта «Время Стали», в котором можно будет узнать много интересной и эксклюзивной информации об учебно-тренировочных сборах команды, кроме того болельщиков ожидают интервью с помощниками Леонида Кучука.

Источник — ФК Сталь Каменское

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