Ветрено и дождливо. И нет, вы не ошиблись сайтом. Мы все еще пишем о спорте. Но на этой неделе погода внесла свои коррективы в проведение матчей Примеры. Сразу две игры были отменены из-за дождей в Галисии.

И ладно, игра «Депортиво» и «Бетиса». Обе команды (скорее всего) не покинут Примеру по итогам этого сезона, при этом не претендуя на еврокубковую зону. Кроме этого, что «Депор», что «Бетис» не играют ни в еврокубках, ни в Кубке Испании, так что найти время на переигровку едва ли будет сложным заданием для команд.

Обратная ситуация у галисийской «Сельты» и мадридского «Реала», которым как раз предстоят матчи и в еврокубках, и в Кубке Испании. Матч этих команд тоже не состоялся из-за погоды в традиционно дождливой Галисии. Когда состоится этоа игра – пока непонятно. Из-за плотного календаря обеих команд, возможно , «Реал» сможет встретиться с «Сельтой» уже после (!) окончания сезона Ла Лиги.

Учитывая, что «Реал» еще не сыграл свой матч против «Валенсии», то ситуация получается презабавная. «Сливочным» предстоит сыграть еще два матча, так что вполне возможно интрига, кто же получит золотые медали Примеры в этом году – будет жить даже дольше, чем 38 туров.

Но даже несмотря на два матча в запасе, «Реал» опережает своих конкурентов – «Барселона» занимает второе место и отстает на один зачетный пункт; в то время, как «Севилья» – на три.

В Барселоне глобальных проблем с погодой не наблюдалось, так что матч против «Атлетика» из Бильбао состоялся. В нем «Барселоне» удалось удержать достаточно уверенную победу, однако начало матча было за басками.

Уже на старте поединка Раулю Гарсие только штанга помешала праздновать гол. Несколько позже отличиться мог Иньяки Вильямс, однако испанцу несколько не хватило точности – после удара с хорошей позиции мяч полетел мимо ворот «Барселоны».

Несмотря на стартовую активность басков, счет удалось открыть хозяевам поля. Неймар сделал передачу на Алькасера, а тот забил первый гол в матче и в своей карьере в «Барселоне». После этого игра обеих команд изменилась – «Барселона» полностью завладела инициативой на поле и второй гол казался лишь вопросом времени. Перед тем, как отправиться на перерыв, каталонцам удалось удвоить преимущество – классное исполнение штрафного от Месси не оставило Ираисосу шансов «вытянуть» этот мяч.

На 67-й минуте матча защитники не смогли разобраться с Видалем, так что Ираисос был вынужден доставать очередной мяч из сетки своих ворот.

13-я победа в 21 туре приближает «Барселону» к «Реалу», но, учитывая, что у мадридцев еще два матча в запасе, каталонцам рано расслабляться. Вся борьба еще впереди.

Голы: 1:0 – 18 Пако Алькасер, 2:0 – 40 Месси, 3:0 – 67 Алеиш Видаль.

«Барселона» – тер Стеген, Пике (Маскерано, 46), Матье, Умтити, Алеиш Видаль, Рафинья (Ракитич, 54), Туран, Андре Гомеш, Месси (Серджи Роберто, 64), Пако Алькасер, Неймар.

«Атлетик» – Ирайсос, Иньиго Лекуэ (Адурис, 52), Баленсиага, Йерай Альварес, Де Маркос, Итурраспе, Сан Хосе (Беньят, 59), Муниаин, Рауль Гарсия (Эрасо, 74), Иньяки Уильямс, Лапорт.

Предупреждения: Пике (22), Итурраспе (27), Де Маркос (34), Лапорт (70).

В далеком 2001 году состоялся дебют юного Фернандо Торреса за «Атлетико». Интересно, что случилось это в матче против «Леганеса», в рамках Сегунды. Обе команды, к счастью, в Сегунде больше не играют, а вот Торрес мог обрести дополнительную мотивацию отличиться голом в матче 21-го тура текущего сезона Примеры против «Леганеса».

И действительно, Фернандо очень здорово провел этот матч – создав опасный момент на старте поединка, а потом и заработав пенальти для своей команды. С одиннадцатиметровым ударом, правда, не справился Гризманн. Вратарь «Леганеса» отбил не лучший удар француза перед собой. Правда, на добивании тут же сыграл Торрес, сделав счет 1:0.

Фернандо удалось оформить дубль в начале второго тайма и стать Man of the match. Примечательно, что после второго пропущенного гола, футболисты «Леганеса» не сдались, даже более активно атаковали ворота мадридцев, правда, безуспешно – из 15 ударов по воротам «Атлетико», лишь два пришлись в створ.

Победа «матрасников» сокращает их отставание от «Севильи» на четыре очка.

Голы: 1:0 – 15 Торрес, 2:0 – 51 Торрес.

«Атлетико» – Мойя, Годин, Филипе Луис, Хуанфран, Савич, Коке, Габи, Сауль (Корреа, 46), Гайтан (Феррейра Карраско, 57), Гризманн (Врсалько, 73), Торрес.

«Леганес» – Яго Эррерин, Сиовас, Диас (Адамес, 72), Бустинса, Рико, Моран (Мачис, 77), Шимановски, Буэно, Лопес (Саму, 63), Инсуа, Герреро.

Предупреждения: Моран (30), Савич (32).

«Севилья» же, в свою очередь, в рамках 21-го тура не сумела обыграть «Вильярреал» на своем поле. На правах хозяев поля, андалусийцы играли острее и увереннее, чего, однако, не хватило, чтобы забить хотя бы один гол. Самый лучший для этого шанс был у Самира Насри – на 48-й минуте матча арбитр назначил пенальти на ворота Асенхо. Французский футболист «Севильи» пробил откровенно плохо, так что голкипер «Вильярреала» легко зафиксировал мяч в руках.

«Севилья» не выигрывает во втором матче кряду, все еще оставаясь на третьем месте турнирной таблицы Примеры.

«Севилья» – Рико, Рами, Меркадо, Мариано (Сарабия, 62), Лангле, Нзонзи, Насри, Витоло, Васкес (Иборра, 76), Йоветич (Вьетто, 71), Бен-Йеддер.

«Вильярреал» – Асенхо, Бонера, Хосе Анхель, Марио Гаспар, Руис, Родри Эрнандес, Сориано, Тригерос (Рукавина, 89), Дос Сантос, Кастильехо (Черышев, 66), Адриан (Бакамбу, 71).

Предупреждения: Насри (25), Сориано (28), Меркадо (44), Марио Гаспар (50).

21-й тур не обошелся и без сюрпризов. В первую очередь, это разгромное поражение «Валенсии» от «Эйбара» на «Месталье» - 0:4. Под руководством и.о. главного тренера Сальвадора Гонсалеса валенсицам удалось повести серию из трех матчей без поражений. Положительные перспективы, однако, не долго маячили на горизонте. В прошлом туре валенсийцы уступили на выезде «Лас Пальмасу», пропустив три мяча. На этих выходных в ворота «лос чес» влетело четыре мяча. На 28-й минуте защитники «Валенсии» проспали атаку гостей, чем воспользовался Энрик, отправив мяч в ворота Алвеса. На этом неприятности для «Валенсии» только начались. Карлос Солер, которого еще неделю назад хвалили все валенсийские медиа, сделал отмашку в своей штрафной, ударив по лицу соперника. Арбитр встреча Хосе Мунуэра сразу же «наградил» бойца красной карточкой, а на ворота Алвеса был назначен пенальти. Адриан Гонсалес с ним здорово справился и перспективы «Валенсии» на второй тайм казались призрачными. Так и получилось – валенсийцы не сумели прийти в себя, пропустив еще два гола. Очередное поражение приближает «Валенсию» к зоне вылета. Смена тренера опять не помогла…

Голы: 0:1 – 28 Энрик, 0:2 – 45, пенальти Гонсалес, 0:3 – 57 Дани Гарсия, 0:4 – 77 Энрик.

«Валенсия» – Диего Алвес, Гарай, Гайя, Монтойя, Жоау Канселу (Орельяна, 46), Суарес, Медран, Солер, Мангаля, Санти Мина (Баккали, 73), Дзадза.

«Эйбар» – Йоэль, Гальвес (Рамис, 16), Лежен, Арбилья, Капа, Леон, Пенья (Бебе, 80), Гонсалес (Рико, 73), Эскаланте, Дани Гарсия, Энрик.

Предупреждения: Гайя (66), Рамис (68), Гарай (88).

Удаление: Солер (45).