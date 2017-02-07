Артем БЕСЕДИН: «В Динамо всегда здоровая конкуренция»

Нападающий Артем Беседин был признан лучшим игроком «Динамо» в январе по итогам голосования среди болельщиков. Получив поздравления с этим признанием, он дал интервью клубным медиа.

- Очень приятно, что болельщики следят за нашими матчами на тренировочных сборах и по их итогам признали лучшим игроком месяца именно меня. Теперь нужно продолжать работать, чтобы не огорчать их в дальнейшем, и на каждой тренировке, в каждой игре доказывать, что я достоин играть в «Динамо» (Киев).

- Оценка болельщиков была положительной. А что можешь сам сказать о собственной игре?

- Конечно, всегда можно играть лучше, больше забивать, но при этом не могу сказать, что недоволен собой. Главное – выходить в каждой игре, выкладываться на сто процентов, и тогда будут и голы, и результат.

- Это уже второй тренировочный сбор для команды. Как бы мог оценить вашу нынешнюю форму?

- Могу сказать наверняка, что до игры с «Зарей» подойдем в полной боевой готовности. У нас еще есть время, впереди много контрольных игр, поэтому все должно быть хорошо.

- В контрольных матчах ты выходишь как на острие атаки, так и на фланге. Проблем с перестраиванием уже не возникает?

- Чувствую себя вполне комфортно как в нападении, так и на фланге – никаких проблем с этим нет. Хорошо знаю, что от меня требуется на футбольном поле как на той, так и на другой позиции, поэтому стараюсь действовать максимально полезно для команды.

- Возвращается из аренды Роман Яремчук – конкуренция в атаке увеличивается...

- Она всегда будет. Главное, чтобы она была здоровой, а в «Динамо» по-другому и не может быть. Так что будет очень интересно.