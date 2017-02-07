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Днепр продолжает рассчитываться с долгами

От задолженностей днепровского клуба осталась незначительная часть

  • 07.02.2017 07:56
  • 258 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Днепр
© ФК Днепр

В понедельник футбольный клуб «Днепр» выплатил очередную часть долгов перед своими сотрудниками. Теперь, от без малого годичной задолженности по заработной плате, осталась лишь незначительная часть.

Перед футболистами ФК «Днепр» рассчитался по декабрь 2016 года включительно.

Источник — Фан-сайт ФК Днепр

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Комментарии
    anarhisstt
    online
      anarhisstt, 07.02.2017 08:09
    0
    Перед играющим сейчас в Днепре?))))
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