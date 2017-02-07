Днепр продолжает рассчитываться с долгами

В понедельник футбольный клуб «Днепр» выплатил очередную часть долгов перед своими сотрудниками. Теперь, от без малого годичной задолженности по заработной плате, осталась лишь незначительная часть.
Перед футболистами ФК «Днепр» рассчитался по декабрь 2016 года включительно.
Источник — Фан-сайт ФК Днепр
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