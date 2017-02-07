Динамо определилось с еще двумя спарринг-партнерами на сборах

Стали известны еще две команды, с которыми встретится киевское «Динамо» во время второго межсезонного сбора в Испании.
16 февраля команда Сергея Реброва встретится с датским клубом «Хобро», а на следующий день – с норвежским «Стремсгодсетом».
Кроме того, изменился соперник «Динамо» в четвертом контрольном матче этого сбора, запланированном на 13 февраля. Вместо «Линенсе» команда Сергея Реброва встретится с ФК «Марбелья».
Источник — ФК Динамо Киев
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