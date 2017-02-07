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Динамо определилось с еще двумя спарринг-партнерами на сборах

Киевская команда проведет товарищеские матчи с «Хобро» и «Стремсгодсетом»

  • 07.02.2017 07:45
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Метки
ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев

Стали известны еще две команды, с которыми встретится киевское «Динамо» во время второго межсезонного сбора в Испании.

16 февраля команда Сергея Реброва встретится с датским клубом «Хобро», а на следующий день – с норвежским «Стремсгодсетом».

Кроме того, изменился соперник «Динамо» в четвертом контрольном матче этого сбора, запланированном на 13 февраля. Вместо «Линенсе» команда Сергея Реброва встретится с ФК «Марбелья».

Источник — ФК Динамо Киев

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