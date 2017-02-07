Тарас ЗАВИЙСКИЙ: «Карпаты достойно провели спарринг с Самтредиа»

Для Тараса Завійського та його партнерів спаринг проти «Самтредії» видався доволі успішним. Молодий хавбек долучився до обох забитих голів, міг забити і третій, але не склалося...

«Порівнюючи сьогоднішній матч із першою грою на минулих зборах, то різниця вже значно відчутна. Команда більш зіграна, приймаємо правильні тактичні рішення, прогрес помітний і в обороні, і в атаці – все те, що вимагає від нас головний тренер. Вважаю, досить непогана гра вийшла, хороший суперник, ми гідно провели цей спаринг» – каже півзахисник.

«У першому епізоді пішов до кінця, зіграв на випередження, прострілив і потенційний новачок вдало замкнув мою передачу. Пізніше, Худоб’як віддав мені хороший пас, я бачив, що він набігає другим темпом, тому повернув йому м’яча. Міг забивати? Так, вирішив пробити, хоч тренери потім сказали, що я поспішив...».

«На попередніх зборах акцент робили на фізичні навантаження, зараз же тренування вже легші, але велику увагу приділяємо саме тактиці. Тренери роблять це для того, щоб перед стартом чемпіонату ми виходили на пік своєї форми» – підсумував Тарас Завійський.