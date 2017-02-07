Динамо в Испании: игра в квача и новое прозвище Пантича

Тренировочные дни на подготовительном сборе «Динамо» не отличаются разнообразием.

Режим двухразовых тренировок несколько дней подряд изрядно утомляет футболистов, поэтому тренерский штаб придумывает для своих подопечных интересные упражнения, в которых присутствуют конкуренция и азарт.

В частности, на утренней тренировке динамовцы поиграли в так называемого «квача», когда в ограниченном пространстве нужно было поймать своего партнера, чье имя называл один из тренеров.

Изрядно «погоняли» в квадрате новичка команды Александара Пантича – тренер по физподготовке Хесус Пинедо, когда пришла очередь Алекса быть «квачем», с периодичностью в несколько секунд называл разных игроков, тем самым как бы проверяя, насколько серб выучил имена своих партнеров по команде. К слову, с легкой подачи Пинедо новичок получил прозвище в «Динамо» – теперь Пантича зовут «Пандой».

После этого динамовцы должны были преодолеть настоящую полосу препятствий. Футбольное поле было разделено на три станции, на каждой из которых игроки должны были преодолеть стойки, перепрыгнуть барьеры, оббежать манекены, после чего завершить свой «забег» ударом по воротам.

В свою очередь вратари тоже работали, не покладая рук, и реагировали на удары с разных позиций и дистанций.

Вечером футболистов ожидала не менее насыщенная работа, однако акцент был сделан на воплощении различных тактических задумок во время игрового процесса. К тому же тренировка была не настолько продолжительной, как вчера, – впереди у игроков много игр, поэтому силы им еще понадобятся.

Завтра «Динамо» проведет первый спарринг на заключительном сборе. Соперником «бело-синих» будет хорватский «Осиек». Матч состоится на одном из полей Marbella Football Center, начало – в 17:30 по киевскому времени. В прямой трансляции этот контрольный матч, как и все на зимнем сборе, вы сможете посмотреть на официальном клубном канале в YouTube и в официальном мобильном приложении.