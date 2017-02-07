Гранада дома обыграла Лас-Пальмас

Примера. 21-й тур.
«Гранада» – «Лас-Пальмас» – 1:0 (1:0)
Перейра, 17
«Гранада»: Очоа, Уче, Сильва, Ингасон, Сонье, Фулкье, Куэнка, Перейра, Карсела-Гонсалес (Бога 59’), Малле (Эктор 76’), Рамос (Кравец 87’)
«Лас-Пальмас»: Варас, Кастельяно, Лемос, Бигас, Мичел (Симон 18’), Тана, Висенте (Хесе 67’), Виера, Кевин-Принс Боатенг, Монторо, Ливайя (Халилович 81’)
Перейра 32’, Уче 52’, Рамос 73’, Сонье 77’, Сильва 89’, - Кевин-Принс Боатенг 66’, Бигас 71’. Лемос 90+4.
Источник — Sport.ua
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