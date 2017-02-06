Джибриль Сиссе объявил о завершении карьеры

Слушай дереволаз, Красная машина говоришь название сборной СССР?))))) ну ты реально смешной чел, ...

До конца года лаптеногая легкая (легенькая) атлетика наконец то станет те...

нужно уважать спорсменов кто чист независимо кто из какой страны если ииаф допустит значит допуст...

но надеюсь до кона года ребят востановят без россии легкая атлелика слабее станет

думаю заслуженно..жалко конечно чистых спорсменов..но в легкой атлетики там самые серьёзные пробл...