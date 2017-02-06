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Джибриль Сиссе объявил о завершении карьеры

Француз планирует сосредоточиться на музыкальных проектах и моде

  • 06.02.2017 23:21
  • 414 просмотров
  • 1 комментария
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mobifootball.com
© mobifootball.com

Бывший нападающий «Ливерпуля», «Марселя», «Лацио» и «Кубани» Джибриль Сиссе объявил о завершении карьеры игрока. 35-летний француз планирует сосредоточиться на музыкальных проектах и моде.

«Мне нравилось быть футболистом. Мне бы хотелось продолжать выступления, но я вынужден признать, что футбол для меня закончился. Теперь вся моя страсть будет посвящена музыки и моде. Буду вкладывать душу и сердце в своей карьере ди-джея, продюсера, консультанта, а также развивать свой бренд одежды. Спасибо всем за поддержку! Приключение продолжается, новая жизнь начинается. Лев никогда не умрет», — цитирует Сиссе Yahoo! Sports.

Источник — Прессбол

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Комментарии
    orest0998
      orest0998, 06.02.2017 23:28
    +2
    Він ще грав?ДУмав давно завершив.
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