Шахтер в Португалии: сбросить усталость

"Боксер, который будет сопротивляться, доставит Ломаченко много проблем."Да не сопротив...

У Вовочки всегда так. Хотел как лучше, а получилось как всегда. Поделом сцарю.

Ребров недавно сказал, что сейчас не то время, чтобы совершать дорогие покупки. Так что при такой...

Основний гравець Аякса, за якого 2015 році Амстердамці відлистали Херенвену (на той момент за 19 ...

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