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Шахтер в Португалии: сбросить усталость

Отдохнув в воскресенье, сегодня «горняки» с новыми силами погрузились в предсезонную подготовку

  • 06.02.2017 22:05
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  • 1 комментария
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shakhtar.com. Паулу Фонсека
© shakhtar.com. Паулу Фонсека

Утром «Шахтер» ждала насыщенная тренировка, длившаяся 2 часа 15 минут. Сессия состояла из разминки, основного комплекса тактических упражнений и занятий на пресс. По отдельной программе работали лишь Факундо Феррейра и Богдан Бутко.

Едва ли не весь вечер был посвящен игровой практике, а завершился двусторонкой на все поле. Однако почти все футболисты по окончании занятия остались на газоне поработать дополнительно.

– Хорошо, что тренерский штаб дал нам эту передышку: мы отдохнули, прогулялись с ребятами по городу, выполнили восстановительные мероприятия, – рассказывает полузащитник «Шахтера» Максим Малышев. – А уже сегодня выдался очень интенсивный день. Провели две хорошие сессии, отлично поработали. С каждым днем чувствуем себя все лучше, нагрузки переносятся легче, и к матчу с «Сельтой» должны подойти полностью готовыми. Особенно в этом нам помогают товарищеские встречи, которые проводим почти ежедневно. Поэтому мы рады каждому спаррингу.

Завтра «Шахтер» встретится с венгерским «Дебреценом» в поединке за третье место Atlantic Cup 2017. Начало в 21:45 по Киеву. Прямая трансляция – на канале «Футбол 1».

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Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    Юлия Лаута
      Юлия Лаута, 06.02.2017 22:49
    0
    Фарту вам ребята 16 чесла вам пристает показать уровень мастерства!А нам лицезреть этот праздник и пить пивасик
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