Шахтер в Португалии: сбросить усталость

Утром «Шахтер» ждала насыщенная тренировка, длившаяся 2 часа 15 минут. Сессия состояла из разминки, основного комплекса тактических упражнений и занятий на пресс. По отдельной программе работали лишь Факундо Феррейра и Богдан Бутко.
Едва ли не весь вечер был посвящен игровой практике, а завершился двусторонкой на все поле. Однако почти все футболисты по окончании занятия остались на газоне поработать дополнительно.
– Хорошо, что тренерский штаб дал нам эту передышку: мы отдохнули, прогулялись с ребятами по городу, выполнили восстановительные мероприятия, – рассказывает полузащитник «Шахтера» Максим Малышев. – А уже сегодня выдался очень интенсивный день. Провели две хорошие сессии, отлично поработали. С каждым днем чувствуем себя все лучше, нагрузки переносятся легче, и к матчу с «Сельтой» должны подойти полностью готовыми. Особенно в этом нам помогают товарищеские встречи, которые проводим почти ежедневно. Поэтому мы рады каждому спаррингу.
Завтра «Шахтер» встретится с венгерским «Дебреценом» в поединке за третье место Atlantic Cup 2017. Начало в 21:45 по Киеву. Прямая трансляция – на канале «Футбол 1».
Источник — ФК Шахтер
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