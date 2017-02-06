Футболисты Черноморца прогулялись по Анталье

так в чем вопрос? приди и убей. Убей в себе троля ольгинского, убей в себе любителя настоек ванны...

Шарик цыба в буду,

Володя, не трать зря время свое, зомби не перевоспитывают, их просто убивают

иди бояры возьми, и не думай

Коробок,ти розумієш що cума в 1 міл. 700 тис. трохі меньше чим 2 міл.500 тис. які хоче Лех?Але та...

ДК будет среди призеров ЧуКРА, ты бы лучше за более насущные вещи для себя переживал, или все так...