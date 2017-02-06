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Футболисты Черноморца прогулялись по Анталье

Одесситы находятся на учебно-тренировочном сборе в Турции

  • 06.02.2017 21:16
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Метки
chernomorets.odessa.ua
© chernomorets.odessa.ua

Сегодняшний выходной день футболисты «Черноморца» использовали для поездки в столицу турецкого средиземноморья Анталию.

Кстати, накануне завершения первой половины турецких сборов одесская команда переехала в другой, более фешенебельный, отель. Теперь «моряки» дислоцируются в «Кайа Палаццо», также расположенном вблизи тренировочных полей, где футболисты «Черноморца» продолжают проводить свои занятия.

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Источник — ФК Черноморец

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