Футболисты Черноморца прогулялись по Анталье

Сегодняшний выходной день футболисты «Черноморца» использовали для поездки в столицу турецкого средиземноморья Анталию.
Кстати, накануне завершения первой половины турецких сборов одесская команда переехала в другой, более фешенебельный, отель. Теперь «моряки» дислоцируются в «Кайа Палаццо», также расположенном вблизи тренировочных полей, где футболисты «Черноморца» продолжают проводить свои занятия.
Источник — ФК Черноморец
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