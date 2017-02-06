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Ильичевец начал сбор в Сиде

Приазовский клуб готовится к весенней части сезона

  • 06.02.2017 20:41
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fcilich.com
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Учебно-тренировочный сбор «Ильичевца» в Анталии стартовал. После утомительного ночного перелета приазовцы заселились в «Камелию Селин», отдохнули и провели первую тренировку.

Одно из преимуществ «Камелии» - это наличие трех тренировочных полей на территории комплекса. Так что дорога на тренировку заняла у мариупольцев не больше трех минут. Первая тренировка «Ильичевца» (не только в Сиде, но и на травяном поле в этом году!) началась в 16:00 по местному времени (или в 15:00 по Киеву) и носила игровой и разгрузочный характер — о дорожном факторе забывать не будем.

После 10-минутной пробежки, традиционной разминки и «квадратов» тренерский штаб, разделив футболистов на четыре команды, предложил своим подопечным серию интересных спаррингов. Сперва приазовцы играли головами на одной четверти поля, затем был футбол на одну треть поля и «дыр-дыр» на маленькие ворота. Так что эмоциональный фон во время «междуусобчиков» был очень высоким. К слову за финальными баталиями мариупольцев наблюдали футболисты «Ворсклы». Полтавчане, уже давно обитают в «Камелии» и работают на том же поле, что и «Ильичевец». Кроме «Ворсклы» соседями приазовцев стали «Заря» и белорусский «Шахтер».

С завтрашнего дня «Ильичевец» приступает к настоящей работе. В расписании команды значатся уже по две тренировки и восстановительные мероприятия. Так что время поработать над тактикой, «физикой» и отработать взаимодействия как в обороне, так и в атаке у мариупольцев будет.

Источник — ФК Ильичевец

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