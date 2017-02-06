Олег ЛЫСАК: «Настроены на конструктивный диалог с каждым футболистом»

Нынешней зимой Ворсклу покинуло много футболистов из-за финансовых задолженностей и оптимизации расходов. При расставании с полтавчанами не все футболисты нашли мирный путь - хавбек Олег Голодюк подал иск в Палату по разрешению споров ФФУ.

Впрочем, со своей стороны генеральный директор Ворсклы Олег Лысак пока не спешит говорить о юридическом разбирательстве с Голодюком в нейтральных инстанциях и заверяет, что полтавчане исправно рассчитываются со всеми бывшими футболистами.

«В данном случае комментировать пока нечего. По информации от агента или ФФУ никаких заявлений на нас не было. Мы находимся в переговорном процессе и активно пытаемся закрывать долги», — сказал Лысак.



«Я говорил с агентом футболиста — у него нет такой информации, у КДК ФФУ тоже информации такой нет. С Олегом лично мы пока не говорили, поскольку ведем переговоры через его агента».

«Даже если и появятся новости по этому поводу, мы все равно настроены дальше закрывать эти вопросы. Хочу отметить, что мы будем идти навстречу футболистам, и настроены на конструктивный диалог с каждым футболистом. Я не думаю, что закрываемые нами в новом году долги — это мало. Понятно, что хочется все и сразу. Но все и сразу не бывает в той ситуации, которая сейчас охватила страну».

Также руководитель Ворсклы заверил, что в определенных случаях клуб даже готов сокращать сроки погашения долгов перед футболистами.

В прошлом году Ворскла накопила задолженностей больше чем за восемь месяцев, из-за чего команду покинул ряд футболистов основного состава.

Олег Голодюк перебрался в Полтаву летом 2016-го, но не смог стать основным игроком команды Василия Сачко, во всех турнирах сыграв за бело-зеленых всего 9 матчей.