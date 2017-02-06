Карпаты в контрольном поединке обыграли чемпиона Грузии

Спаринг. «Карпати» – «Самтредія» (Грузія) – 2:0

06.02.2017, 16:00. Анталья. Сонячно. +16°С



«КАРПАТИ» (1-й тайм): Боровик, Ксьонз, Нестеров, Дитятьєв, Мірошніченко, Філімонов, Завійський, Кльоц, Худоб’як, гравець на перегляді, гравець на перегляді.



«КАРПАТИ» (2-й тайм): Мисак, Виздрик, Пас, Зубейко, Маркович, Вербний, Чачуа, Хомченко, Грисьо, гравець на перегляді, гравець на перегляді.



Головний тренер – Олег Дулуб.



«САМТРЕДІЯ»: Мігініешвілі, Мчеділішвілі, Сандохадзи, Касрадзе, Манджигаладзе, Датунаішвілі, Раджемашвілі, Чачелішвілі, Сухомлинов, Періашвілі, Самуші.



Головний тренер – Георгій Цецадзе.



Голи: гравець на перегляді, 1, Худоб’як, 35.



Попередження: Філімонов, 33, Вербний, 49.



Непоступлива та амбіційна «Самтредія», чинний чемпіон Грузії – саме такому супернику довелось протистояти «зелено-білим» у першому спарингу на других тренувальних зборах. Грузини, як і карпатівці, добре відомі своїм бойовим характером, а це означало, що попри товариський статус матчу поступатись не захоче ні одна з команд.



На перший тайм «Карпати» вийшли у такому складі: Боровик, Ксьонз, Нестеров, Дитятьєв, Мірошніченко, Філімонов, Завійський, Кльоц, Худоб’як, гравець на перегляді, гравець на перегляді.



Гра розпочалася зі швидкого голу «Карпат». Відмінна передача від Тараса Завійського на потенційного новачка, який сповна скористався своїм шансом та з метру розстріляв ворота Мігініешвілі. Бойовий та непоступливий характер грузинів дав про себе знати та створити по-справжньому щось небезпечне «Самтредії» не вдавалось.



Карпатівці повністю контролювали гру і, відповідно, дії суперників. Потурбувати Євгена Боровика вдалось лиш кілька разів. Спершу небезпечний штрафний удар біля початку карної зони карпатівців: там чудово зіграла стінка, позбавивши кіпера від додаткових проблем. Пізніше, суперсейв воротаря «левів»: Боровик зіграв на досвіді, вчасно зреагував на відскок круглого, тим самим врятувавши свої ворота і, власне, команду від пропущеного м’яча.



Наполегливості «зелено-білим» не бракувало і раз-по-раз вони брались атакувати ворота суперника. Хороші нагоди мав Ігор Худоб’як, та спочатку штанга, а після і сам опонент не давали вдало завершити удари капітана. Та фортуна все ж була на боці «Карпат». Знову постарався Завійський, після передачі якого Худоб’як подвоїв перевагу «зелено-білих» – Ігор на швидкості влетів у штрафний майданчик і без шансів для воротаря розстріляв ворота грузинів.



Варто відмітити гру Тараса Завійського, в активі якого два гольових паси. Півзахисник відмінно грав в атаці: вдало пресингував опонентів, відбирав м’ячі та швидко вривався у карну зону «Самтредії». Не забував Завійський і про захист, непоступливий півзахисник намагався не пропускати грузинів на власну половину поля.



На другий тайм «Карпати» вийшли у такому складі: Мисак, Маркович, Пас, Виздрик, Зубейко, Вербний, Хомченко, Чачуа, Грисьо та два гравця на перегляді.



По перерві на поле вийшов повністю оновлений склад «левів». Олег Дулуб дав можливість проявити, а, одночасно, й перевірити свої сили кожному з гравців. Деяким з карпатівців довелось чи не вперше зіграти у такому складі. Стосується це, власне, новачка Крістіана Паса, для якого гра проти «Самтредії» стала першою у зелено-білій футболці.



Другий тайм виявився менш цікавим на події, можливо саме через трохи незвичний склад «Карпат». Як не крути, а зіграність та порозуміння між партнерами по команді є край важливим показником у сучасному футболі.



Нарешті, грузини отримали можливість більше потримати й відчути м’яча. Мала «Самтредія» і свій шанс на вдалу атаку, та до забитого голу все ж справа не доходила. Не щастило супернику і з точними ударами, Мисак спокійно та впевнено контролював кожен постріл опонентів.



Гра тривала на зустрічних курсах, з моментами в обох команд. Варто згадати удар Віктора Хомченка у майже пусті ворота, та нападника дещо підвела влучність. Попри рівну гру, карпатівці все ж краще виглядали за чемпіонського опонента.



Нагадаємо, що 8-го лютого «леви» зіграють два матчі проти солігорського «Шахтаря». Традиційно, пряму трансляцію обох поєдинків можна буде переглянути на офіційному сайті «Карпат».