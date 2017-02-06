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ОФИЦИАЛЬНО. Шарпар стал игроком Ворсклы

Опытный полузащитник подписал годичный контракт с полтавским клубом

  • 06.02.2017 19:46
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Головний тренер команди Василь Сачко й спортивний директор футбольного клубу «Ворскла» Геннадій Слюсарєв вручили футболку з 11-м номером новобранцю колективу, який сподобався тренерам під час спільної роботи на першому закордонному зборі, В’ячеславу Шарпару. 29-річний півзахисник, відомий за своїми виступами в багатьох клубах української Прем’єр-ліги, а також у молдавському «Шерифі» й казахстанському «Атирау», поставив свій підпис під однорічним контрактом із полтавцями.

Сторони задоволені початком співпраці, висловлюючи надію, що в сезоні В’ячеслав неодмінно допоможе ворсклянам у вирішенні їх турнірних завдань. 
 
 

Источник — ФК Ворскла

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