ОФИЦИАЛЬНО. Шарпар стал игроком Ворсклы

Головний тренер команди Василь Сачко й спортивний директор футбольного клубу «Ворскла» Геннадій Слюсарєв вручили футболку з 11-м номером новобранцю колективу, який сподобався тренерам під час спільної роботи на першому закордонному зборі, В’ячеславу Шарпару. 29-річний півзахисник, відомий за своїми виступами в багатьох клубах української Прем’єр-ліги, а також у молдавському «Шерифі» й казахстанському «Атирау», поставив свій підпис під однорічним контрактом із полтавцями.

Сторони задоволені початком співпраці, висловлюючи надію, що в сезоні В’ячеслав неодмінно допоможе ворсклянам у вирішенні їх турнірних завдань.