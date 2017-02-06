Осасуна подписала полузащитника сборной Камеруна

Полузащитник сборной Камеруна Рауль Лоэ перешел в «Осасуну». 28-летний хавбек разорвал контракт с катарской «Аль-Саилией» и перебрался в Испанию на правах свободного агента. Как сообщает официальный сайт «Осасуны», договор рассчитан до конца сезона.
Лоэ в прошлом играл за «Осасуну». Он играл за этот клуб с 2012 по 2015 год.
Источник — Спорт-Экспресс в России
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