Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Осасуна подписала полузащитника сборной Камеруна

Рауль Лоэ перебрался в Испанию на правах свободного агента

  • 06.02.2017 19:28
  • 181 просмотров
  • 0 комментария
Метки
skysports.com
© skysports.com

Полузащитник сборной Камеруна Рауль Лоэ перешел в «Осасуну». 28-летний хавбек разорвал контракт с катарской «Аль-Саилией» и перебрался в Испанию на правах свободного агента. Как сообщает официальный сайт «Осасуны», договор рассчитан до конца сезона.

Лоэ в прошлом играл за «Осасуну». Он играл за этот клуб с 2012 по 2015 год.

Источник — Спорт-Экспресс в России

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.