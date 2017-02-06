Осасуна подписала полузащитника сборной Камеруна

как всегда много текста ,от косоглазого утырка,

ФранкоВ, хм...А вы не однофамилец Ивана Франко, только ватный?

Правильно - нужно запретить Динамо участвовать в "чемпионате" ДНР/ЛНР - ТАМ имеет право...

такие новости просто лакмусовая бумажка на выявление умственно отсталых разного рода ... Ну типа ...

О,мусорок лаптеногий заблеял...А ну ка расскажи нам еще раз,как ты съел украинский паспорт и с к...

потому что если игрок стоит 2.5, то за за него никто не даст 10 , будь то ДК или Барса....в твоем...

Умный ты наш,а почему такую смешную цену великий клюб не може заплатить?А?А Крым,уже три года и т...