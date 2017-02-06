Марко ДЕВИЧ: «Я остаюсь болельщиком сборной Украины»

В испанскую смену курса «Рубина» не вписались многие футболисты. Марко Девич стал одним из них. Украинский нападающий изредка получал шансы при Грасии, но вытеснить мощного Жонатаса, приехавшего из Сан-Себастьяна, так и не смог. Девич хотел остаться в Казани ещё на полтора года, но руководство «Рубина» контракт с нападающим не продлило.



В итоге Марко оказался нужен Курбану Бердыеву, которого даже не застал в Казани. В интервью «Чемпионату» Девич вспоминает главный эпизод своей «рубиновой» карьеры, делится впечатлениями от работы в новой команде и рассуждает о перспективах «Ростова» в чемпионате и еврокубках.



«Грасии нужно время, чтобы привыкнуть к большим деньгам и давлению»

— Вы провели в «Рубине» три года. Самое яркое впечатление за этот период карьеры?

— Сразу вспоминается гол «Ливерпулю» на «Энфилде». Вообще, весь период при Валерии Чалом был для меня очень хорошим. Я благодарен, что этот тренер доверял мне в трудную для казанского клуба минуту. Всё, что было до этого, — для меня тяжёлое испытание. Но у меня нет никаких претензий к руководству клуба, ни к одному, ни к другому, — они всё делали для того, чтобы мы играли в футбол. Кроме того, я хочу поблагодарить болельщиков. Я постоянно чувствовал поддержку казанских фанатов, особенно когда в одном из последних матчей «Рубина» они подняли баннер: «Марко, оставайся с нами».



— Тем не менее казанский клуб вам новый контракт не предложил.

— Я проявил желание остаться ещё на полтора года до чемпионата мира в России, но ответа не последовало.



— Что за тренер Хави Грасия?

— В Испании есть своя футбольная система: короткие, быстрые передачи, много тактических перемещений. Я многому научился у Грасии именно в плане тактики и техники, работы с мячом. Да, я мало времени проводил на поле и не согласен с этим, как любой профессиональный футболист. Но я старался выкладываться каждую минуту, которую мне предоставлял Грасия.



— Почему при нём «Рубин» не даёт результата?

— Пускай пройдёт время. Я думаю, не меньше года. Уверен, что новые футболисты, да и сам Грасия, только сейчас начинают понимать, куда приехали. В России другой климат, другой чемпионат, другое руководство, ожидания и деньги. Может, в «Малаге» не было такого давления? Нужно подождать хотя бы до конца сезона.

«Надеюсь получить вызов в сборную Украины, если буду в хорошей форме»

— Сколько у вас было предложений этой зимой?

— Конкретное предложение было от двух-трёх команды, а интересовались многие клубы. Не могу сказать, что телефон разрывался от звонков, но после Рождества каждый день что-то было: то Турция, то Россия… Были предложения из РФПЛ.



— Были мысли вернуться на Украину?

— Мысли были, но предложение, которое меня бы устроило, не поступило.



— Из РФПЛ видите ли реальным возвращение в сборную Украины?

— Надеюсь, Андрей Шевченко добьётся отличных результатов со сборной. Я всегда готов играть за Украину, карьеру в национальной команде заканчивать не собираюсь, но не знаю, будет ли Шевченко меня вызывать. Надеюсь, это будет зависеть только от того, в какой форме я нахожусь. В любом случае, буду ли я вызываться или нет, я остаюсь болельщиком сборной Украины.



— Почему из всех предложений выбрали именно «Ростов»?

— Потому что в предложении «Ростова» меня устроило всё: команда, тренер, город, финансовый вопрос. Это команда с амбициями, есть шанс сыграть в Лиге Европы. Как бы это ни звучало, «Ростов» сейчас находится выше «Рубина», и в прошлом году он стал вице-чемпионом. Правда, этот год будет для «Ростова» тяжелее раза в три. Я уже проходил такое в «Металлисте», когда команда достигла определённой вершины: я сам тоже становился лучшим бомбардиром, а потом забивал не так много. Если мы в «Ростове» сможем сыграть не хуже, чем в прошлом году, это будет супер! Команда опытная, качественная, нам по силам быть в пятёрке в России. Кроме того, мы ещё будем играть и в Лиге Европы, где все команды сильные. Но когда ты обыграл «Баварию», люди ждут, что ты сможешь обыграть любого. Это очень непростой психологический момент, с этим тоже нужно справиться.



— Что вы делали, пока были без контракта?

— Я уже рассказывал, что у меня есть тренер по физподготовке, с которым я работаю уже почти 10 лет. Поэтому я самостоятельно тренировался в Белграде и ждал предложений.

— Бердыеву не понравилось, что вы приехали на сбор с недобором веса. Обычно у футболистов другая проблема.

— 10 декабря я прооперировал гланды и почти две недели ничего не ел. Я и сам по себе худой, а здесь потерял ещё три килограмма. Но я уже чувствую себя нормально и почти набрал оптимальный вес.



«Мне комфортнее, когда тренер находится рядом с командой, на скамейке»

— Вы не застали Курбана Бердыева в «Рубине». Наверняка советовались с теми, кто играл под его руководством.

— Мне говорили, что он знает, чего хочет. У Бердыева главное — дисциплина, и это так на самом деле. Есть тренеры, которые только и говорят про дисциплину, но на многое закрывают глаза. Курбан Бекиевич не такой, и это очень важно для большого успеха. С «Рубином» он дважды стал чемпионом, «Ростов» из зоны вылета поднял на вторую строчку, вывел в Лигу чемпионов и сделал подарок для всего города.



— У вас какие впечатления от работы с новым тренером?

— Пока перестраиваюсь, пробую понять, что Курбан Бекиевич требует от форвардов. Пока у нас тихий и понятный разговор, надеюсь, так будет и дальше. Что необычного в тренировках? Он часто может сделать свисток во время динамичного упражнения и сразу объяснить, где была совершена ошибка.



— Уже смогли понять, в чём секрет Бердыева?

— В том, что он умеет мотивировать и заставлять достигать максимума. Плюс, как я уже говорил, дисциплина. Так можно добиться лучшего результата.



— Непривычно, что даже на товарищеских матчах Курбан Бекиевич находится на трибуне?

— Если честно, лучше, чтобы он был на скамейке. Тогда ребята будут чувствовать, что он рядом. Так комфортнее.



— Вы сыграли два матча против «Ростова» Бердыева. Было тяжело противостоять этой обороне?

— В 2015-м мы играли в «Ростове» и проиграли 0:1, но «Рубин» был ближе к победе. У нас тогда было несколько хороших моментов, но отлично играл Джанаев. Потом случилась красная карточка, и мы пропустили после стандарта. А в ноябре в Казани была очень равная игра, тактическая, почти без моментов.

«О завершении карьеры не думаю совсем»

— С Сердаром Азмуном вы играли ещё в «Рубине», а теперь он ваш конкурент в новой команде.

— Я люблю, когда есть реальная конкуренция в команде. Азмун — молодой и перспективный игрок, ему надо ещё много работать над физикой и техникой. У него огромный потенциал, он может выстрелить и стать большой звездой. Он показал, что может разобраться с лучшей обороной в мире, но я бы хотел, чтобы его хватало на 120 минут… Уверен, он может играть ещё лучше!

— Вы играли с ним в паре в товарищеском матче со «Шкендией».

— Мне нравится играть с Азмуном: быстрый, может оттянуть обоих защитников на себя, отлично играет головой. Хорошо понимаем друг друга.



— Как думаете, до какой стадии «Ростов» может дойти в Лиге Европы?

— Об этом не думаем вообще. В голове одно — пройти «Спарту». Это очень жёсткий, серьёзный соперник, хоть и не «Бавария». Мы пока не смотрим матчи «Спарты», но тренер нас уже готовит на теории, объясняет, как именно будет действовать соперник.



— Цели в РФПЛ перед «Ростовом» обозначены?

— Мы сами понимаем, что если в прошлом сезоне команда была на втором месте, то в этом не должна опускаться ниже. Я в «Рубине» следил за «Ростовом» и сейчас понимаю, что у команды есть потенциал быть на высоких местах. В этом сезоне «Ростов» потерял очки, потому что максимально выкладывался в Лиге чемпионов.



— Почему взяли в «Ростове» номер 33?

— Очень люблю его: я дебютировал под этим номером в своей первой команде «Звездара», в «Металлисте» тоже играл под ним. С возрастом это никак не связано.



— Ваш контракт с «Ростовом» рассчитан на полтора года. Собираетесь после этого играть в футбол?

— Пока не знаю, сконцентрирован именно на этой цифре в «Ростове». Понимаю, что от того, как я проведу эти полтора года, будет зависеть моя дальнейшая карьера.



— Уже задумывались о профессии после завершения карьеры?

— Пока ищу себя, думаю… Может быть, пойду на курсы тренера. Может ли вдохновить пример Бердыева? Наверное, каждый хотел бы находиться рядом с таким тренером!



После интервью Марко направился к нескольким игрокам и работникам «Ростова», которые в холле турецкого отеля смотрели товарищеский матч «Зенита» и «Спарты». Шла 65-я минута, соперник «Ростова» в 1/16 финала Лиги Европы повёл 2:0.