Легкая победа «Челси» в дерби над «Арсеналом»

«Челси» сделал еще один большой шаг на пути к чемпионству. Команда Антонио Конте очень уверенно справилась в дерби с «Арсеналом», не оставив никаких шансов принципиальному сопернику. Изначально шансов на успех у «канониров» было минимум, с учетом плохой формы команды и отсутствия на тренерской скамье Арсена Венгера (как ни как, а присутствие главного тренера на тренерском кресле всегда подбадривает игроков психологически), отбывающего 4-матчевую дисквалификацию. Сама игра все вышесказанное и подтвердила. «Арсенал» был плох, а «Челси» - великолепен, да еще играя с ощутимым запасом.

«Аристократы» вышли вперед на 13-й минуте усилиями Маркоса Алонсо (к слову, гол очень спорный, поскольку в моменте верховой борьбы испанец локтем ударил в голову своего соотечественника Эктора Бельерина). Затем уже на старте второго тайма Эден Азар совершил фантастический проход с центра поля в чужую штрафную, забив эффектный гол и, удвоив преимущество своей команды. До разгромного уже в концовке встречи счет довел Сеск Фабрегас, воспользовавшийся грубой ошибкой Петра Чеха. Но без забитого мяча «канониры» не ушли. Гол престижа на счету Оливье Жиру, замкнувшего прострел Начо Монреаля.

То, насколько визуально легко «Челси» взял верх над «Арсеналом» показывает разницу в классе между обеими командами на сегодняшний день. Достаточно просто взглянуть на турнирную таблицу – «канониры» проигрывают «синим» 12 очков, без каких-либо надежд на титул. Более того, потерпев пятое поражение в сезоне и второе кряду, команда Арсена Венгера окончательно прекратила борьбу за чемпионство. Сейчас куда важнее «Арсеналу» сохранить место в Лиги чемпионов, а то сильных конкурентов хватает.

А «Челси» до конца сезона предстоят только два поединка с топ командами – «Ман Сити» и «Манчестер Юнайтед». Оставшийся календарь матчей явно на руку команде Антонио Конте, которая может досрочно оформить чемпионство. Можно лишь восхищаться работой итальянского специалиста, который всего за полгода построил чемпионский коллектив. Брависсимо, Антонио!

«Челси» – «Арсенал» 3:1 (ВИДЕО)

Голы: Алонсо, 13, Азар, 53, Фабрегас, 85 – Жиру, 90+1

«Челси»: Куртуа — Аспиликуэта, Луис, Кэхилл – Мозес (Зума, 88), Канте, Матич, Алонсо – Педро (Виллиан, 84), Азар (Фабрегас, 84), Коста

«Арсенал»: Чех – Бельерин (Паулиста, 17), Мустафи, Косельни, Монреаль — Окслейд-Чемберлен, Коклен (Жиру, 65) – Уолкотт (Уэлбек, 70), Езил, Ивоби – Санчес

Предупреждения: Матич – Мустафи

«Тигры» сокрушают «Ливерпуль»

Чем дальше, тем хуже. Кризис «Ливерпуля» набирает обороты. Команда Юргена Клоппа потерпела пятое поражение в последних 10 матчах во всех турнирах. Новым обидчиком «красных» стал «Халл Сити», который с приходом Марку Силвы значительно преобразился в лучшую сторону. Это уже далеко не та обреченная на провал команда, которая начинала сезон. Сейчас «Халл» смотрится гораздо сильнее своих конкурентов в борьбе за выживание и вполне возможно, что уже скоро команда португальского наставника покинет зону вылета.

«Тигры» забили по голу в концовках обоих таймов. Отличились два сенегальских новичка команды Альфред Н’Диайе и Умар Ньяссе. Первый воспользовался ошибкой Симона Миньоле, а второй – реализовал выход один на один. Для «Халла» эта победа стала второй (до этого «тигры» одержали три победы в 20 матчах) в последних четырех поединках. Также важно для Марку Силвы, что в последних двух матчах его команда, чья оборона одна из худших в Премьер-лиге, не пропускала мячей.

А перспективы «Ливерпуля» не совсем радужные. Во всяком случае, пока. Мерсисайдская команда переживает не лучшие времена, а последние результаты отбросили «красных» за пределы зоны Лиги чемпионов. Учитывая два непростых предстоящих матча с «Тоттенхэмом» и «Лестером», падение «Ливерпуля» может продолжиться.

«Халл Сити» – «Ливерпуль» 2:0 (ВИДЕО)

Голы: Ндиайе, 44, Ньяссе, 84

«Халл Сити»: Якупович – Элабделлауи, Раноккья, Магуайр, Робертсон – Хаддлстоун, Ндиайе – Гросицки (Мейлер, 80), Эвандро (Таймон, 62), Клукас – А. Эрнандес (Ньяссе, 65)

«Ливерпуль»: Миньоле – Клайн, Матип, Лейва, Милнер (Морено, 83) – Лаллана (Ориги, 83), Хендерсон, Джан (Старридж, 67) – Мане, Коутиньо, Фирмино

Предупреждения: Магуайр, Таймон – Милнер

Домашний бенефис Лукаку

Бельгийский форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку в поединке с «Борнмутом» оформил первый в своей профессиональной карьере покер. Его четыре мяча помогли команде Рональда Кумана добыть победу в сверхрезультативном матче и закрепиться на 7-м месте, сократив до 7 очков отставание от зоны ЛЧ. Кроме того, оформив покер, Ромелу Лукаку вышел на первое место в гонке бомбардиров АПЛ, имея на своем счету 16 голов в 23 поединках.

«Эвертон» — «Борнмут» 6:3

Голы: Лукаку, 1, 29, 83, 84, Маккарти, 23, Баркли, 90+4 — Кинг, 59, 70, Артер, 90

«Эвертон»: Роблес — Коулмэн, Уильямс, Фунес Мори, Бэйнс — Маккарти (Дэвис, 61), Барри (Холгейт, 80), Шнайдерлин — Баркли, Лукман (Миральяс, 71), Лукаку

«Борнмут»: Боруц — Фрэнсис (Б.Смит, 46), Кук, Мингз — Серман – Артер, Гослинг (Айб, 46), Фрейзер, Пью (Афобе, 83) – Уилшир — Кинг

Предупреждения: Роблес, Шнайдерлин, Дэвис — Артер

Жезус дважды забивает – «Ман Сити» побеждает

В АПЛ на глазах растет новая звезда. Имя его – Габриэль Жезус. Перейдя в «Манчестер Сити» в январе, 19-летний бразилец отметился 3-м голом в 4-х сыгранных матчах (с учетом кубковой встречи с «Кристал Пэлас») за новую команду. И это еще при двух ассистах. Впечатляет, не правда ли? С такой игрой Габриэль может надолго посадить на «банку» лучшего на данный момент нападающего команды Серхио Агуэро.

Жезус принес «горожанам» волевую победу в непростом домашнем поединке с «Суонси», прервавшим 2-матчевую победную серию. Бразильский форвард оформил победный дубль (к слову, это первый дубль Жезуса в Англии), забив на старте матча, а затем уже в компенсированное время, когда счет был равным (Гильфи Сигурдссон восстановил статус-кво в концовке игры). Вторая кряду победа позволила «Ман Сити» подняться на третье место.

«Манчестер Сити» — «Суонси» 2:1 (ВИДЕО)

Голы: Жезус, 11, 90+2 — Сигурдссон, 81

«Манчестер Сити»: Кабальеро — Стоунз, Коларов, Клиши — Туре, Фернандиньо — Сане, Де Брюйне (Сабалета, 78), Сильва (Фернандо, 90+5), Стерлинг (Агуэро, 83) — Жезус

«Суонси»: Фабиански — Нотон, Фернандес, Моусон, Ольссон — Фер, Корк, Кэрролл (Дайер, 75) — Раутледж (Нарсинг, 65), Сигурдссон, Льоренте (Бастон, 83)

Предупреждения: Де Брюйне, Стерлинг — Льоренте, Корк, Сигурдссон

«Манкунианцы» громят «Лестер» на «Кинг Пауэр»

Команда Клаудио Раньери просто валится на глазах в начале этого года. Вслед за поражениями от «Челси», «Саутгемптона» и «Бернли», уступили «лисы» и «Манчестер Юнайтед». Самое удручающее, что в пяти поединках 2017-го года «Лестер» не забил ни одного гола, ни в одном из матчей. Куда-то исчезла результативность форвардов Джейми Варди, Ислама Слимани, Синдзи Окадзаки и Ахмеда Муса? Да и другие игроки атаки выглядят неубедительно. А что уже говорить о защите – 10 пропущенных мячей в 5 поединках это много даже для аутсайдеров, не говоря уже о середняках.

«Манкунианцы», наконец прервавшие 3-матчевую ничейную серию, обеспечили себе победный результат в самой концовке первого тайма и дебюте второго. Голами отличились Генрих Мхитарян, Златан Ибрагимович и Хуан Мата. Более того, шведский форвард, забив очередной гол, стал самым возрастным игроком, достигшим отметки в 15 забитых мячей за сезон в АПЛ. Ибрагимович добился этого в возрасте 35 лет и 125 дней, что можешь лишь впечатлять.

«Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» 0:3 (ВИДЕО)

Голы: Мхитарян, 42, Ибрагимович, 44, Мата, 49

«Лестер Сити»: Шмейхель — Симпсон, Морган, Хут, Фукс — Марез, Дринкуотер, Ндиди, Муса (Кинг, 46) — Окадзаки (Грэй, 46), Варди

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа — Валенсия, Байи, Смоллинг, Рохо (Блинд, 46) — Эррера, Погба — Мата (Феллаини, 77), Мхитарян, Рэшфорд (Янг, 83) — Ибрагимович

Предупреждения: Дринкуотер, Фукс — Мата, Эррера, Погба, Де Хеа

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