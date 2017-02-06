УЕФА вынесет решение по матчу Динамо - Бешикташ 23 февраля

УЕФА вынесет решение по беспорядкам на матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «Бешикташем» 23-го февраля, сообщает пресс-служба союза.
Напомним, в том матче на НСК «Олимпийском» фанаты «Бешикташа» устроили беспорядки, которые переросли в драки между фанатами двух клубов.
«Динамо» обвиняется в организации недостаточной безопасности на стадионе, в частности, отсутствия необходимого расстояния между секторами болельщиков.
Источник — Sport.ua
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