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УЕФА вынесет решение по матчу Динамо - Бешикташ 23 февраля

Киевский клуб был обвинен в недостаточной безопасности на матче Лиги чемпионов

  • 06.02.2017 18:11
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  • 2 комментария
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УЕФА вынесет решение по матчу Динамо - Бешикташ 23 февраля
УЕФА вынесет решение по беспорядкам на матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «Бешикташем» 23-го февраля, сообщает пресс-служба союза.
 
Напомним, в том матче на НСК «Олимпийском» фанаты «Бешикташа» устроили беспорядки, которые переросли в драки между фанатами двух клубов.
 
«Динамо» обвиняется в организации недостаточной безопасности на стадионе, в частности, отсутствия необходимого расстояния между секторами болельщиков.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    dikankazashahter
    online
      dikankazashahter, 06.02.2017 18:20
    -6
    Дырявый клЮб нужно дисквалифицировать ! Навсегда !
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    yasher
    online
      yasher, 06.02.2017 18:30
    -1
    Это "дикарейзашахтёр" нужно всех в психдиспансер. Навсегда.
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