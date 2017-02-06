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Челси рассчитывает на Агуэро и Морату

Антонио Конте хочет усилить атаку своей команды

  • 06.02.2017 17:59
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Метки
ФК Манчестер Сити. Серхио Агуэро
© ФК Манчестер Сити. Серхио Агуэро
Летом «Челси» может усилиться высококлассным нападающим. Так «Челси» присоединился к «Реалу» в погоне за Серхио Агуэро. Аргентинец может покинуть «Ман Сити» этим летом в результате прибытия нового талантливого форварда Габи Жезуса. Трансфер Серхио оценивается в 75 млн. фунтов.
 
Кроме того, нападающий «Реала» Альваро Мората сказал друзьям, что ожидает трансфера в «Челси» этим летом. Сообщается, что Антонио Конте, коуч «синих», рассчитывает заменить Моратой Диего Косту, который остается главной целью «Атлетико» и может покинуть Лондон этим летом.
 

Источник — ТК Футбол

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