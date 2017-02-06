Челси рассчитывает на Агуэро и Морату

Летом «Челси» может усилиться высококлассным нападающим. Так «Челси» присоединился к «Реалу» в погоне за Серхио Агуэро. Аргентинец может покинуть «Ман Сити» этим летом в результате прибытия нового талантливого форварда Габи Жезуса. Трансфер Серхио оценивается в 75 млн. фунтов.

Кроме того, нападающий «Реала» Альваро Мората сказал друзьям, что ожидает трансфера в «Челси» этим летом. Сообщается, что Антонио Конте, коуч «синих», рассчитывает заменить Моратой Диего Косту, который остается главной целью «Атлетико» и может покинуть Лондон этим летом.