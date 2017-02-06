Владис ЭММЕРСОН: «Конкуренция в Олимпике уменьшилась»

Защитник донецкого «Олимпика» Владис-Эммерсон Иллой-Айет рассказал о турецких сборах команды и встрече с македонским клубом «Работнички».
- Недавно «Олимпик» начал турецкую часть подготовительных сборов к чемпионату Украины. Быстро ли адаптировались к новым погодным условиям?
- Довольно быстро удалось адаптироваться, и также быстро стараемся войти в новый режим тренировок, чтобы как можно скорее набрать свои оптимальные кондиции. Делаем все для этого каждый день.
- Насколько сложно было перестроиться после холодной снежной зимы к теплой Турции?
- Честно говоря, не так уже сейчас в Турции и тепло (улыбается). Тренировки начинаются очень рано и воздух не успевает прогреться, поэтому утром тренируемся в довольно прохладной обстановке.
- Изменился ли тренировочный процесс?
- Да, он потерпел изменения. Тренировочный процесс сейчас имеет больший уклон в сторону развития скоростных атак. Так как в Киеве мы не могли над этим нормально работать, концентрируемся именно на этом аспекте. Довольно серьезный упор делается именно на скорость.
- Неудача на Мемориале Макарова сказалась ли морально на подготовке?
- Едва ли, конечно. Хотя по самолюбию все же слегка ударило.
- Сегодня команда провела спарринг с одним из лидеров чемпионата Македонии. Что скажешь о сопернике и самой игре?
- «Работнички» - соперник неуступчивый, где-то агрессивный, но слабее нас уровнем футбола индивидуально и командно. Стоит отдать им должное, ребята старались, и вполне могли зацепиться за положительный для себя результат. Однако нам удалось довести игру до победного финала.
- Во время товарищеских матчей, а точнее на Мемориале ты забил первый гол, сегодня был также близок к этому. Стоит ли ждать голов от тебя в УПЛ?
- Буду делать все возможное для этого, а там - покажет время.
- Чего требует Санжар в подобных контрольных играх?
- Наш наставник ожидает от игроков в матчах полной концентрации и, конечно, побед. Сейчас уже идут те контрольные игры, которые психологически настраивают нас на чемпионат.
- Следующая игра против команды из Косово - готовы к более жесткому футболу?
- У нас есть свой стиль игры. Посмотрим, готов ли соперник к нам? Мы уж точно готовы!
- Руководство уже озвучило цели на сезон?
- Цель - продолжать набирать очки и попасть в шестерку, само собой показывая хорошую игру, насколько это будет возможно.
- Какие личные цели ставишь себе на вторую половину чемпионата?
- Буду стремиться проявить себя как можно лучше.
- Уход Кирилла Петрова облегчает ли задачу попадания в стартовый состав, ведь на данный момент конкуренция слегка уменьшилась на твоей позиции?
- Да, согласен, конкуренция слегка уменьшилась, но это никак не снимает ответственности за игру на поле. Нужно демонстрировать самоотдачу в каждой встрече.
- Каковы шансы на попадание в еврокубки по итогу сезона?
- Думаю, большие шансы, ведь это наша конкретная цель. Будем стремиться радовать наших болельщиков отличной игрой весной.
Источник — Footboom
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.