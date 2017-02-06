Владис ЭММЕРСОН: «Конкуренция в Олимпике уменьшилась»

Защитник донецкого «Олимпика» Владис-Эммерсон Иллой-Айет рассказал о турецких сборах команды и встрече с македонским клубом «Работнички».

- Недавно «Олимпик» начал турецкую часть подготовительных сборов к чемпионату Украины. Быстро ли адаптировались к новым погодным условиям?

- Довольно быстро удалось адаптироваться, и также быстро стараемся войти в новый режим тренировок, чтобы как можно скорее набрать свои оптимальные кондиции. Делаем все для этого каждый день.

- Насколько сложно было перестроиться после холодной снежной зимы к теплой Турции?

- Честно говоря, не так уже сейчас в Турции и тепло (улыбается). Тренировки начинаются очень рано и воздух не успевает прогреться, поэтому утром тренируемся в довольно прохладной обстановке.

- Изменился ли тренировочный процесс?

- Да, он потерпел изменения. Тренировочный процесс сейчас имеет больший уклон в сторону развития скоростных атак. Так как в Киеве мы не могли над этим нормально работать, концентрируемся именно на этом аспекте. Довольно серьезный упор делается именно на скорость.

- Неудача на Мемориале Макарова сказалась ли морально на подготовке?

- Едва ли, конечно. Хотя по самолюбию все же слегка ударило.

- Сегодня команда провела спарринг с одним из лидеров чемпионата Македонии. Что скажешь о сопернике и самой игре?

- «Работнички» - соперник неуступчивый, где-то агрессивный, но слабее нас уровнем футбола индивидуально и командно. Стоит отдать им должное, ребята старались, и вполне могли зацепиться за положительный для себя результат. Однако нам удалось довести игру до победного финала.

- Во время товарищеских матчей, а точнее на Мемориале ты забил первый гол, сегодня был также близок к этому. Стоит ли ждать голов от тебя в УПЛ?

- Буду делать все возможное для этого, а там - покажет время.

- Чего требует Санжар в подобных контрольных играх?

- Наш наставник ожидает от игроков в матчах полной концентрации и, конечно, побед. Сейчас уже идут те контрольные игры, которые психологически настраивают нас на чемпионат.

- Следующая игра против команды из Косово - готовы к более жесткому футболу?

- У нас есть свой стиль игры. Посмотрим, готов ли соперник к нам? Мы уж точно готовы!

- Руководство уже озвучило цели на сезон?

- Цель - продолжать набирать очки и попасть в шестерку, само собой показывая хорошую игру, насколько это будет возможно.

- Какие личные цели ставишь себе на вторую половину чемпионата?

- Буду стремиться проявить себя как можно лучше.

- Уход Кирилла Петрова облегчает ли задачу попадания в стартовый состав, ведь на данный момент конкуренция слегка уменьшилась на твоей позиции?

- Да, согласен, конкуренция слегка уменьшилась, но это никак не снимает ответственности за игру на поле. Нужно демонстрировать самоотдачу в каждой встрече.

- Каковы шансы на попадание в еврокубки по итогу сезона?

- Думаю, большие шансы, ведь это наша конкретная цель. Будем стремиться радовать наших болельщиков отличной игрой весной.