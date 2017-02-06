Заря добывает победу над Алмалыком

Финальной двухсторонней встречей луганской «Зари» на первом сборе в Турции, стала игра против клуба узбекской высшей лиги – «Алмалык».

«Алмалык» - звезд с неба не хватал, поэтому уделять внимание представлению соперника не будем. Тем более, что мы уже делали это на нашем сайте.

Перейдем сразу к составу луганчан, который Юрий Вернидуб выставил на первый тайм: Алексей Шевченко, Артём Сухоцкий, Рафаэль Форстер, Михаил Шершень, Григорий Ярмаш, Игорь Харатин, Дмитрий Гречишкин, Анджело Качавенда, Паулиньо, Деннис Бонавентуре, Гегам Кадимян.

Начали встречу обе команды достаточно спокойно. Моментов не возникало вплоть до трети первой половины, когда удар головой нанес Игорь Харатин – голкипер мяч забрал.

После этого вновь воцарилось затишье. Однако справедливости ради заметим, что территориальное и игровое преимущество были на нашей стороне.

В целом, первый тайм прошел без моментов. Однако это не помешало нам выйти вперед на 37-й минуте. Дмитрий Гречишкин выполнил подачу с угла поля, после чего мяч в ворота соперника отправил Деннис Бонавентуре – 1:0!!!

Во второй половине встречи картина происходящего практически не изменилась. Мы продолжили владеть инициативой.

На 52-й минуте мы получили право на стандарт. Со штрафного пробивал вышедший на замену Владислав Калитвинцев – прямо в руки голкиперу.

Вторая 45-минутка принесла нам больше моментов, чем первая. Игра немного оживилась. Правда, обилия опасных моментов не было.

На 66-й минуте опасно метров с 11-ти пробивал Иван Петряк – к сожалению, мимо ворот.

А перед финальным свистком луганчане забили второй мяч и его автором стал Иван Петряк. Желько Любенович отдал передачу на Дениса Безбородько. Денис адресовал мяч Ивану Петряку, который безукоризненно пробил с угла штрафной в дальний угол - 2:0!!!

Уже рано утром 8-го февраля луганчане вернутся в Украину, получат несколько выходных дней, а затем вновь отправятся в Турцию, где команду будет ждать второй учебно-тренировочный сбор.

«Заря» - «Алмалык» - 2:0 (1:0)

«Заря» в 1-м тайме: Алексей Шевченко, Артём Сухоцкий, Рафаэль Форстер, Михаил Шершень, Григорий Ярмаш, Игорь Харатин, Дмитрий Гречишкин, Анджело Качавенда (Егор Шалфеев, 31), Паулиньо, Деннис Бонавентуре, Гегам Кадимян.

«Заря» во 2-м тайме: Алексей Шевченко (Олег Чуваев, 67), Вячеслав Чечер, Евгений Опанасенко, Эдуард Соболь, Рафаэль Форстер, Игорь Чайковский, Иван Петряк, Владислав Калитвинцев, Желько Любенович, Джаба Липартия, Денис Безбородько.

«Алмалык»: Тураев, Иномов, Муладжанов, Косминин, Бердимурадов, Джураев, Елич, Усманов, Рахматулаев, Исаев, Уринбоев.

Голы: Деннис Бонавентуре, 37; Иван Петряк, 87.