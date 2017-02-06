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Последние матчи Шмидта, осечка Баварии и важная победа Дортмунда

Sport.ua анализирует матчи 19-го тура немецкой Бундеслиги

  • 06.02.2017 16:52
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Накануне первого матча 19-го тура чемпионата Германии только ленивый не говорил о 4-месячной дисквалификации хавбека «Байера» Хакана Чалханоглу, который в 2011-м году умудрился подписать сразу три профессиональных контракта с разными клубами, что идет наперекор со всеми правилами и стандартами ФИФА и УЕФА. «Байер», приобретая футболиста, не знал о всех тонкостях его карьеры, но теперь вынужден страдать, ведь лидер «аптекарей» не сможет выходить на поле до конца сезона. Однако и успешная игра Чалханоглу вряд ли спасет от ближайшего увольнения наставника леверкузенского клуба Роджера Шмидта, который уже откровенно провалил этот сезон и пока что непонятно, почему руководство «Байера» ждет Лиги чемпионов, чтобы провалиться и там.
 
Необходимо отметить, что «Байер» проиграл команде, которая показывает свой худший результат с 70-х годов и набрала наименьшее количество очков за данный отрезок чемпионата. Нынешний «Гамбург» - это та команда, которая все еще испытывает проблемы в составе руководства и никак не может их решить. Ведь все привыкли видеть «красноштанников» минимум в борьбе за еврокубки, а последние несколько сезонов они борются только за выживание. Не стал исключением и этот сезон, в котором «Гамбург» перебивается редкими и тяжелыми победами. Но и при нынешних реалиях это пока что помогает команде держаться на плаву.
 
Матч в открытую показал насущные проблемы команды Шмидта в обороне и центральной зоне. Этот тренер работает с клубом уже три года, но нынешний футбол «Байера» - один из худших за все это время. И пока что не видно, за счет чего Шмидт собирается решать эти проблемы. Не видят этого и футболисты команды, которые выходят на игры явно с потухшими глазами. Не исключено, что есть у Шмидта и конфликты с некоторыми лидерами коллектива, которые все чаще остаются на замене. На скамейке для запасных остался и наш Владлен Юрченко, который бы мог пригодиться Шмидту при нынешней игре его команды. Украинский полузащитник - именно то звено, которое сейчас необходимо «Байеру» в центре поля, и футболист, который уже принес пользу своему клубу во второй части прошлого сезона.
 
«Гамбург» - «Байер» - 1:0
Гол: Пападопулос, 76.
«Гамбург»: Адлер — Дикмайер, Пападопулос, Маврай, Остржолек — Экдаль, Юнг — Мюллер (Вальдшмидт, 86), Холтби (Джуру, 87), Костич (Хунт, 90+1) — Вуд.
«Байер»: Лено — Хенрикc, Топрак, Та, Венделл — Арангис, Баумгартлингер (Кисслинг, 46) — Беллараби (Брандт, 64), Кампль — Мехмеди (Бейли, 82), Фолланд.
Предупреждения: Беллараби, Кампль, Венделл.

 
 
Команда Карло Анчелотти в этом сезоне часто подвергается критике. Хотя, в нынешнем чемпионате Германии не подвергаться критике могут только две или три команды. Остальные далеки от своих лучших образцов и вряд ли смогу показать более высокий уровень сейчас, если не смогли сделать этого в течение всей первой части сезона. «Баварии» же стоит подумать о еврокубках и об «Арсенале», с которым предстоит сыграть уже совсем скоро. Но даже невзирая на слабую игру «канониров», у нынешней мюнхенской машины мало шансов против подопечных Арсена Венгера. Это показал и матч против далеко не самого сильного соперника в лице «Шальке», который по-прежнему нестабильно играет в чемпионате.
 
В Мюнхен «плуты», сложилось такое впечатление, приехали играть только на победу и начали матч достаточно резво. Однако еще на 9-й минуте встречи Роберту Левандовски удалось положить хорошее начало, распечатав ворота Ферманна. Необходимо отметить, что не лучшим образом в этом моменте сыграл экс-игрок «Баварии» Хольгер Бадштубер, который «обрезался» в своей штрафной, а потом не успел накрыть польского нападающего. Во втором тайме Бадштубер получил небольшое повреждение, а врачи решили не рисковать и убрать его подальше, ведь последние два сезона этот защитник только и делал, что лечил травмы. Недолго играла музыка на «Альянс Арене» - Налдо классно приложился по мячу после розыгрыша штрафного и заставил ошибиться Нойера, который пропустил мяч мимо рук.
 
Во второй половине игры обе команды действовали достаточно остро, по разу те и другие ворота спасала перекладина, дважды шикарные моменты не смогли реализовать игроки «Баварии» (в одном из них Хави Мартинес не попал по фактически пустым воротам), но счет так и остался прежним. Мог вырывать победу и «Шальке», но Горетцка сначала отдал на Колошинаца, а тот пробил прямо в Нойера, а затем уже сам Горетцка не реализовал выход один на один с Нойером, замешкавшись с принятием решения. Так и не смог дебютировать на «Альянс Арене» наш Евгений Коноплянка, который за матчем наблюдал со скамейки запасных. В «Шальке» Коноплянку, видимо, уже не видят в составе и будущим летом украинец вернется в «Севилью», где предстоит новый этап карьеры, в которой необходимо еще и еще раз доказывать себе и всей Европе, что ты можешь выступать в сильном чемпионате.
 
«Бавария» - «Шальке» - 1:1
Голы: Левандовски, 9 – Налдо, 13.
«Бавария»: Нойер – Рафинья (Лам, 77), Мартинес, Хуммельс, Бернат (Алаба, 77) — Алонсо, Видаль – Роббен (Коман, 71), Мюллер, Коста — Левандовски.
«Шальке»: Ферманн — Хеведес, Налдо, Бадштубер (Настасич, 59) — Стамбули — Калиджури, Колашинац — Бенталеб, Горетцка (Керер, 87) — Шепф, Бургшталлер (Чупо-Мотинг, 73).
Предупреждения: Мартинес – Бенталеб.

 
 
У «Боруссии» после матча первого круга против «Лейпцига» остался большой зуб на эту команду. Тогда еще «Ред Булл» только начинал заявлять о себе во весь голос и «шмели» явно не ожидали, что потеряют очки в том поединке. Однако «Лейпциг» смог добыть минимальную победу и отправит в нокаут более мастеровитого соперника. С той поры утекло много времени и на ответный поединок Дортмунд выходил, как раненный зверь, тем более, что для попадания в зону Лиги чемпионов им необходимо была только победа.
 
С первых минут хозяевам удалось захватить игровую и территориальную инициативу, что могло воплотиться в несколько забитых голов. Но они не состоялись только потому, что на 35-й минуте «Боруссия» смогла отличиться шикарнейшим взятием ворот, который стал настоящим украшением всего тура, и автором его стал молодой Дембеле, проход которого через правый фланг достоин всяческой похвалы. Вернувшемуся из Кубка африканских наций Пьеру-Эмерику Обамеянгку оставалось лишь подставить голову и забить, как оказалось, победный гол.
 
В целом, игра «Ред Булла» была похожа на стеснительного парня, который не может подойти и заговорить с видной девушкой, сидящей за стойкой бара, но не имеющей достаточно «кэша», чтобы заплатить за себя. «Лейпциг» до этого уже доказал, что может на равных играть против серьезных соперников и делал это дерзко, порой не оставляя от них и мокрого следа. То есть, в этом поединке команде Ральфа Хазенхуттля не хватило банального настроя.
 
«Боруссия» Д - «Лейпциг» - 1:0
Гол: Обамеянг, 35.
«Боруссия» Д: Бюрки — Пищек, Папастатопулос, Бартра, Шмельцер (Пасслак, 85) — Вайгль — Дурм, Дембеле (Пулишич, 61), Геррейру (Гинтер, 76), Ройс — Обамеянг.
«Лейпциг»: Гулаши — Бернардо, Орбан, Комппер, Халстенберг – Кайзер (Мартинес, 80), Хедира (Упамекано, 66), Ильзанкер, Кейта — Юрари, Зельке (Берк, 73).
Предупреждения: Обамеянг – Бернардо, Упамекано, Комппер.

 
 
Все матчи тура:

19-й тур
03.02.17, FT
Гамбург
1 : 0
Байер
Спорт2
04.02.17, FT
Хоффенхайм
4 : 0
Майнц
 
04.02.17, FT
Кельн
1 : 0
Вольфсбург
 
04.02.17, FT
Герта
1 : 0
Ингольштадт
 
04.02.17, FT
Боруссия М
3 : 0
Фрайбург
 
04.02.17, FT
Бавария
1 : 1
Шальке
Спорт2
04.02.17, FT
Боруссия Д
1 : 0
РБ Лейпциг
Спорт2
05.02.17, FT
Аугсбург
3 : 2
Вердер
Спорт2
05.02.17, FT
Айнтрахт Ф
2 : 0
Дармштадт
Спорт2
 
 
Турнирная таблица:

 
 
Алексей ГОРЛАЧ
 

Источник — Sport.ua

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