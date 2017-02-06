Иван ЗОТЬКО: «В Испании говорят, что Зозуля воюет»

Украинский защитник «Валенсии» Иван Зотько рассказал об отношении людей в Испании к ситуации Романа Зозули, которая сложилась у него с фанатами «Райо Вальекано».

«В испанской прессе сейчас очень много разговоров о ситуации в нашей стране. Говорят, мол Зозуля тоже воюет. В общем, немало негатива относительно происходящего. Не скрою, у меня была дисскусия с тренером по этому поводу. Тут все верят прессе! Все так усердно говорят, что он воюет и т.д. Никто на самом деле не знает, что это за человек... Они не знают, как он помогает людям в Украине! В беседе с партнерами сказал, чтобы не судили человека, которого вовсе не знают», - сказал Зотько.