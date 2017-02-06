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Иван ЗОТЬКО: «В Испании говорят, что Зозуля воюет»

Защитник «Валенсии» - о скандале, в который попал Роман Зозуля

  • 06.02.2017 16:41
  • 410 просмотров
  • 2 комментария
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ФК Валенсия. Иван Зотько
© ФК Валенсия. Иван Зотько
Украинский защитник «Валенсии» Иван Зотько рассказал об отношении людей в Испании к ситуации Романа Зозули, которая сложилась у него с фанатами «Райо Вальекано».
 
«В испанской прессе сейчас очень много разговоров о ситуации в нашей стране. Говорят, мол Зозуля тоже воюет. В общем, немало негатива относительно происходящего. Не скрою, у меня была дисскусия с тренером по этому поводу. Тут все верят прессе! Все так усердно говорят, что он воюет и т.д. Никто на самом деле не знает, что это за человек... Они не знают, как он помогает людям в Украине! В беседе с партнерами сказал, чтобы не судили человека, которого вовсе не знают», - сказал Зотько.
 

 

Источник — Footboom

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Комментарии
    tarasbulba007
      tarasbulba007, 06.02.2017 16:49
    +2
    Тут все верят прессе. - Так у нас в Украине то же самое...
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    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 06.02.2017 17:00
    -1
    tarasbulba007, 06.02.2017 16:49
    Тут все верят прессе. - Так у нас в Украине то же самое...
    Ватан, не "глаголь" від імені України... Іди Кисельова послухай перед сном!
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