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Динамо интересен защитник Аякса

Левый защитник «Аякса» Дейли Синкгравен может перебраться в Киев

  • 06.02.2017 15:36
  • 1836 просмотров
  • 8 комментария
Метки
ФК Херенвен, Дейли Синкгравен
© ФК Херенвен, Дейли Синкгравен
Игрок нидерландского «Аякса» Дейли Синкгравен заинтересовал скаутов киевского «Динамо».
 
Киевляне рассматривают 21-летнего голландца в качестве альтернативы Тамашу Кадару и серьезно займутся этим вариантом, если не удастся подписать венгра.
 
Основная позиция Синкгравена — левый фланг защиты, но Дейли также может сыграть на позиции центрального полузащитника и левого хавбека. «Динамо» оценивает этот трансфер примерно в 4 млн евро.
 

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Комментарии
    Sasha3110
      Sasha3110, 06.02.2017 16:17
    +1
    Сколько уже можно єтих слухов???
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    Eugene Vrubel
      Eugene Vrubel, 06.02.2017 16:19
    +2
    Думаю, утка! Но этот парень - поярче Кадара будет. Очень хотелось бы!
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    Василий Ковальский
      Василий Ковальский, 06.02.2017 16:31
    0
    Менять процветающий голландский чемпионат , на деградирующий украинский - бред.
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    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 06.02.2017 16:57
    -2
    Василий Ковальский, 06.02.2017 16:31
    Менять процветающий голландский чемпионат , на деградирующий украинский - бред.
    Скажи це чувакам, помінявшим АПЛ на Китай! (гроші - не пахнуть!)
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    Am-Shegar
    online
      Am-Shegar, 06.02.2017 17:04
    0
    А разве трансферное окно в Европе ещё не закрылось?
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    Владимир Коробко
    online
    Владимир Коробко, 06.02.2017 17:05
    0
    Два с половиной не могут оплатить нормально,а тут четыре.Смешно.
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    Barlowold
    online
      Barlowold, 06.02.2017 17:05
    0
    Ну источник доверия не вызывает.
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    Barlowold
    online
      Barlowold, 06.02.2017 17:06
    0
    Am-Shegar, 06.02.2017 17:04
    А разве трансферное окно в Европе ещё не закрылось?
    В Украине оно до марта открыто
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