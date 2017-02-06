Динамо интересен защитник Аякса

Игрок нидерландского «Аякса» Дейли Синкгравен заинтересовал скаутов киевского «Динамо».
Киевляне рассматривают 21-летнего голландца в качестве альтернативы Тамашу Кадару и серьезно займутся этим вариантом, если не удастся подписать венгра.
Основная позиция Синкгравена — левый фланг защиты, но Дейли также может сыграть на позиции центрального полузащитника и левого хавбека. «Динамо» оценивает этот трансфер примерно в 4 млн евро.
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