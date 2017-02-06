Динамо интересен защитник Аякса

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Переход Кадара в Динамо под угрозой срыва 17:03 — M-E-S-S-E-R Чим він краще Антунеша? ...Краще б заміну Гладкому шукали, а не лівому захиснику! 17:03 — Владимир Коробко Причем здесь кто то нашептал,если великое дынамо не может сразу заплатить 2,5 ляма.А то две недел...

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