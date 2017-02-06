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Эусебио ДИ ФРАНЧЕСКО: Арбитр должен был ставить пенальти в наши ворота

Главный тренер «Сассуоло» - о матче против «Дженоа» (1:0)

  • 06.02.2017 15:15
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ФК Сассуоло
© ФК Сассуоло
Наставник «Сассуоло» Эусебио Ди Франческо прокомментировал результат матча чемпионата Италии против «Дженоа».
 
- Справедлив ли результат? Если учитывать то, что было по ходу первой половины, то я думаю, что да. У нас было несколько шансов для того, чтобы закрепить свое преимущество. Возможно, в одном из эпизодов арбитр мог назначить пенальти за нарушение на Берарди. Начало второй половины сложилось довольно тяжело, но мы были готовы к такому повороту событий. Я рад итоговому результату, а также возвращению в строй Дункана, который добавил мощи в средней линии.
 
Сегодня команда сумела выразить себя в полной мере. Мы сумели обнаружить преемственность в своей работе, и это дало плоды. Я был очень разочарован поражением от Ювентуса, поэтому сегодня нуждался в правильной реакции в исполнении своих подопечных. 
 
Рагуза? В конце матча я перевел его на позицию центрального полузащитника, поскольку мы стали упускать нити игры из своих рук. Это был правильный выбор. Берарди? В нескольких эпизодах я был вынужден подвернуть его критике, поскольку он принимал неверные решения. После этого парень провел хороший поединок.
 

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