Эусебио ДИ ФРАНЧЕСКО: Арбитр должен был ставить пенальти в наши ворота

Наставник «Сассуоло» Эусебио Ди Франческо прокомментировал результат матча чемпионата Италии против «Дженоа».

- Справедлив ли результат? Если учитывать то, что было по ходу первой половины, то я думаю, что да. У нас было несколько шансов для того, чтобы закрепить свое преимущество. Возможно, в одном из эпизодов арбитр мог назначить пенальти за нарушение на Берарди. Начало второй половины сложилось довольно тяжело, но мы были готовы к такому повороту событий. Я рад итоговому результату, а также возвращению в строй Дункана, который добавил мощи в средней линии.

Сегодня команда сумела выразить себя в полной мере. Мы сумели обнаружить преемственность в своей работе, и это дало плоды. Я был очень разочарован поражением от Ювентуса, поэтому сегодня нуждался в правильной реакции в исполнении своих подопечных.

Рагуза? В конце матча я перевел его на позицию центрального полузащитника, поскольку мы стали упускать нити игры из своих рук. Это был правильный выбор. Берарди? В нескольких эпизодах я был вынужден подвернуть его критике, поскольку он принимал неверные решения. После этого парень провел хороший поединок.