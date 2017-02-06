Игорь КОСТЮК: «В Динамо U-21 осталось 12 игроков»

Пока первая динамовская команда проводит второй сбор в Испании, а U-19 тренируется в Турции, молодежный состав продолжает готовиться к возобновлению чемпионата Украины в Киеве.

Подробнее о том, чем занимаются футболисты, рассказал ассистент старшего тренера Игорь Костюк:

- Мы будем тренироваться в манеже до 24-го февраля, даты, когда у нас первая официальная игра в весенней части сезона с луганской «Зарей» в Запорожье. В недельном цикле будет двухразовая работа и тренировки один раз в день. А на 11-е и 18-е февраля запланированы контрольные матчи с «Оболонью» и «Колосом» (Ковалёвка). Начало первого матча в манеже в 12.00, а время второго еще уточняется.

Что касается кадров, на сбор с первой командой уехали Ориховский, Шепелев, Михайличенко, который восстанавливается после повреждения, а Беседин и Цыганков были с основой и раньше. Также с командой U-19 уехали Шапаренко, Тымчик, Леднев, Янаков, Миколенко. В итоге, у нас осталось 12 футболистов, плюс травмированные Кравченко, Мельничук и Казаков – эти ребята работают по индивидуальной программе. Первый сегодня едет на УЗИ, и через день-два уже должен быть в строю, у второго также небольшая микротравма, которую он получил в Испании, надеемся, что и Казаков в течении недели присоединится в общую группу.