Шахтер в Португалии: тренировка без Бутко и Феррейры

«Шахтер» продолжает готовиться к сезону. Вчера команда получила первый за время португальского сбора выходной, а уже сегодня вернулась к работе.

Утренняя тренировка длилась более двух часов. Не занимались со всеми лишь Богдан Бутко и Факундо Феррейра. Украинец выполнял беговую работу, а аргентинец проходит физиотерапевтические процедуры.

Днем футболистов ждут обед и короткий отдых в комнатах, после чего «горняки» вновь соберутся на тренировочном поле.

Отметим, что изменилось время начала поединка за третье место на турнире Atlantic Cup 2017. Завтрашний матч «Шахтера» с «Дебреценом» начнется в 21:45 по киевскому времени.