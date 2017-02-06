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Шахтер в Португалии: тренировка без Бутко и Феррейры

Донецкая команда продолжает подготовку ко второй части сезона

  • 06.02.2017 14:52
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Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

«Шахтер» продолжает готовиться к сезону. Вчера команда получила первый за время португальского сбора выходной, а уже сегодня вернулась к работе.

Утренняя тренировка длилась более двух часов. Не занимались со всеми лишь Богдан Бутко и Факундо Феррейра. Украинец выполнял беговую работу, а аргентинец проходит физиотерапевтические процедуры.

Днем футболистов ждут обед и короткий отдых в комнатах, после чего «горняки» вновь соберутся на тренировочном поле.

Отметим, что изменилось время начала поединка за третье место на турнире Atlantic Cup 2017. Завтрашний матч «Шахтера» с «Дебреценом» начнется в 21:45 по киевскому времени.

Источник — ФК Шахтер

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