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Бетис запретил фанатам баннеры в поддержку Зозули на тренировке

По мнению руководства команды, это может отвлечь других футболистов от занятий

  • 06.02.2017 14:32
  • 931 просмотров
  • 1 комментария
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as.com
© as.com

Часть поклонников «Бетиса» хотела с помощью баннеров выразить поддержку украинскому форварду Роману Зозуле во время открытой тренировки команды в понедельник.

Но фанатов с баннерами не пустили на территорию тренировочного комплекса, что вызвало протесты с их стороны. К собравшимся вышел Виктор Трухильо, один из помощников главного тренера команда Виктора Санчеса, и объяснил, что баннеры будут отвлекать от занятия других игроков.

Во второй части сезона Зозуля должен был играть за «Райо Вальекано» на правах аренды, но столкнулся с сопротивлением тамошних фанатов, считающих украинца фашистом. Зозуля вынужденно вернулся в «Бетис».

Источник — As.com

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 06.02.2017 15:04
    +5
    если переводить не понятный тебе язык, то он - православный ногомячист...
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