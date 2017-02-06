Бетис запретил фанатам баннеры в поддержку Зозули на тренировке

Часть поклонников «Бетиса» хотела с помощью баннеров выразить поддержку украинскому форварду Роману Зозуле во время открытой тренировки команды в понедельник.

Но фанатов с баннерами не пустили на территорию тренировочного комплекса, что вызвало протесты с их стороны. К собравшимся вышел Виктор Трухильо, один из помощников главного тренера команда Виктора Санчеса, и объяснил, что баннеры будут отвлекать от занятия других игроков.

Во второй части сезона Зозуля должен был играть за «Райо Вальекано» на правах аренды, но столкнулся с сопротивлением тамошних фанатов, считающих украинца фашистом. Зозуля вынужденно вернулся в «Бетис».