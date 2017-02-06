Коротецкий вернулся в Гелиос

По окончании летне-осенней части текущего сезона Коротецкий и «Гелиос» по обоюдному согласию прекратили сотрудничество. Теперь оно вновь возобновлено. Защитник уже поставил свою подпись под новым контрактом с клубом и присоединился к партнерам.

Напомним, первоначально ряды «Гелиоса» Игорь Коротецкий пополнил перед стартом весенней части предыдущего сезона 2015/16 гг. За «солнечных» он провел в общей сложности 18 матчей, забил 1 мяч.