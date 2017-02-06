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Коротецкий вернулся в Гелиос

Защитник принял решение остаться в Харькове

  • 06.02.2017 14:20
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СЭ в Украине, Игорь Коротецкий
© СЭ в Украине, Игорь Коротецкий
По окончании летне-осенней части текущего сезона Коротецкий и «Гелиос» по обоюдному согласию прекратили сотрудничество. Теперь оно вновь возобновлено. Защитник уже поставил свою подпись под новым контрактом с клубом и присоединился к партнерам.
 
Напомним, первоначально ряды «Гелиоса» Игорь Коротецкий пополнил перед стартом весенней части предыдущего сезона 2015/16 гг. За «солнечных» он провел в общей сложности 18 матчей, забил 1 мяч.
 

Источник — ФК Гелиос

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