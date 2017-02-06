Ворскла просматривает Матвеева

Бывший защитник «Александрии» Александр Матвеев, который покинул команду Владимира Шарана этой зимой, пытается трудоустроиться в «Ворскле».
Футболист является воспитанником «Ворсклы» и именно в полтавском клубе начинал профессиональную карьеру. Наставник полтавчан Василий Сачко взял защитника на сбор в Турцию.
Отметим, что в текущем сезоне Матвеев не провел ни одного матча за «Александрию», а только семь раз попадал в заявку на матч.
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