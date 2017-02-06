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Ворскла просматривает Матвеева

Экс-защитник «Александрии» может вернуться в полтавский клуб

  • 06.02.2017 14:14
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vorskla.com.ua. Александр Матвеев
© vorskla.com.ua. Александр Матвеев
Бывший защитник «Александрии» Александр Матвеев, который покинул команду Владимира Шарана этой зимой, пытается трудоустроиться в «Ворскле».
 
Футболист является воспитанником «Ворсклы» и именно в полтавском клубе начинал профессиональную карьеру. Наставник полтавчан Василий Сачко взял защитника на сбор в Турцию.
 
Отметим, что в текущем сезоне Матвеев не провел ни одного матча за «Александрию», а только семь раз попадал в заявку на матч.

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