Ворскла просматривает Матвеева

Бывший защитник «Александрии» Александр Матвеев, который покинул команду Владимира Шарана этой зимой, пытается трудоустроиться в «Ворскле».

Футболист является воспитанником «Ворсклы» и именно в полтавском клубе начинал профессиональную карьеру. Наставник полтавчан Василий Сачко взял защитника на сбор в Турцию.

Отметим, что в текущем сезоне Матвеев не провел ни одного матча за «Александрию», а только семь раз попадал в заявку на матч.