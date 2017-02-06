Радионов и Яровенко на просмотре в Сумах

Сумская команда продолжает работу на трансферном рынке. В настоящее время тренерский штаб Владимира Лютого просматривает нападающих Евгения Радионова и Александра Яровенко.

30-летний Радионов на профессиональном уровне поиграл прежде за алчевскую «Сталь», «ИгроСервис», свердловский «Шахтер», «Еднисть», «Титан», «Полтаву» и «Нефтяник-Укрнафту». С июля прошлого года выступал за клуб второго черногорского дивизиона «Работнички» (Беране).

29 летний Яровенко ранее играл за «Шахтер-3», «Шахтер-2», молодежную команду «Кривбасса», казахстанские «Есиль-Богатырь» и «Тараз», днепродзержинскую «Сталь», «Днепр-75», «Гелиос», «Титан», «Нефтяник-Укрнафту» и ялтинский «Рубин». Осенью сын олимпийского чемпиона 1988 года Евгения Яровенко восстанавливался после травмы в Днепре.

Ранее сообщалось, что в тренировочном лагере «Сум» работает еще несколько потенциальных новичков, среди которых вратари Артем Штанько и Тимофей Шеремета, а также полузащитники Сергей Костюк (его, правда, наигрывают на позиции центрального защитника) и Дмитрий Крапивной.

В ближайшее время команда планирует отправиться на учебно-тренировочный сбор в Турцию, где просмотрит еще ряд футболистов.