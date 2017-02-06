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Артем ФРАНКОВ: «Окажись Зозуля сепаром, Украина устроила бы скачки»

Член исполкома ФФУ и главред «Футбола» прокомментировал ситуацию, в которую попал форвард

  • 06.02.2017 13:42
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Sport.ua. Артем Франков
© Sport.ua. Артем Франков

ПЕРЕЙТИ НЕЛЬЗЯ ОСТАТЬСЯ

Поскольку все-таки переехать в Мадрид для нашего игрока как минимум нервно, как максимум – опасно (хотя мы отсюда совершенно не в состоянии оценить реальность фанатских угроз в Вальекасе), то самым перспективным вариантом видится договор с «Бетисом» о предо- ставлении статуса свободного агента и скоростной поиск нового клуба хоть где-то. Правда, кое-что Роман тогда теряет – в настоящий момент у него контракт и, думается, отнюдь не минимальная зарплата, если этот контракт расторгнуть – кругом сплошная неизвестность, а такой выбор требует изрядного мужества и веры в свои силы.

То есть выходит, куда ни кинь, всюду клин. Остаться в «Райо» нельзя вернуться в «Бетис». Остаться в «Бетисе» нельзя без вариантов пускаться во все тяжкие.

Наивное удивление – как же так, давайте мы всё им объясним и они поймут! – заставляет вспомнить эльфов и прочие сказочки. Хотя бы потому, что даже слушать не станут. И вообще дело там не в нацизме, который нынче все используют чуть ли не как ultima ratio regnum (по- следний довод королей), а в достаточно четкой позиции по поводу событий на Востоке Украины, явленной группой испанских фанатов. Зозуля – НЕ ИХ игрок, и они не собираются признавать его право на собственную точку зрения и вытека- ющую из нее действия.

Одна из самых противных подробностей происходящего – мы с вами де-факто отстаиваем право нашего форварда играть за аутсайдера второго испанского дивизиона! И вообще не понимаем, чего хотим на выходе – «Райо», «Бетиса», всеобщего штрафа, талонов на усиленное питание или немедленного контракта с «Реал Мадридом»... Вся страна готова поддерживать и помогать, но совершенно не понимает, в чём и чем. Очевидно, что агент (представитель) Зозули уже совершил роковую ошибку и совершенно непонятно, как из этого выгребать, даже если привлечь к уча- стию не только ФФУ и посольство Украины в Испании (продолжаю выказывать недоумение, интересуясь – а что они тут могут сделать, какова их роль?!), но и канцелярию самого Господа Бога. Так что пока, прах побери, на горизонте безделье в «Бетисе» или глухая Сегунда – словно это действитель- но великое счастье, цель, уро- вень, и из этакой команды можно всерьез рассчитывать на место в сборной. Ах, если б речь шла хотя бы о клубе Примеры!

Вот эта чисто футбольная подробность в борьбе за права патриота Романа остается совершенно за кадром, а она, к сожалению, ключевая. Как ни печально, на поле патриотизм, гражданская позиция, матьтерезистость, количество детей и прочие человеческие достоинства не имеют ни малейшего значения – тебе даже при ударах по ногам скидку не сделают.

Предположу, что теперь Роману Зозуле гарантирован вызов в сборную страны на ближайший сбор, когда будем играть против хорватов, – независимо от того, получит ли форвард игровую практику хоть где-то. Понимаю, что на нашем бесптичье и Зозуля Соловьёв, но хотелось бы в дальнейшем видеть и осязать побольше футбола.

НУ И КАК БЫТЬ, ЕСЛИ НЕНАВИДИШЬ ЧУЖИЕ МЫСЛИ ИЛИ ОБРАЗ ЖИЗНИ?

И главное, на мой взгляд. Надеюсь, все поняли, как это может быть плохо – когда ультрас диктуют клубу свою непреклонную волю, невзирая ни на какие футбольные соображения и руководствуясь какими-то своими, далеко не всегда понятными правилами жизни? Надеюсь, наши, украинские клубы, лиги и Федерация соизволят наконец извлечь из этого урок.

Настаиваю на том, что всё происшедшее нужно рассматривать не только в применении к судьбе отдельно взятого украинского футболиста, но В ПРИНЦИПЕ. Каждый должен раз и навсегда ответить для себя на вопрос: «А возможно ли вообще лишать футболиста права на профессию за что-то нефутбольное? То, что лично мне не нравится в силу каких-то причин?» Не важно за что именно – патриотизм в другой стране, сепаратизм в своей (или наоборот), срок за спиной, «не тот» клуб в карьере, факер трибунам восемь лет назад, нетрадиционная сексуальная ориентация и т. д.

Вот только боюсь, что абсолютное большинство и далеко не только фанатов в подобной ситуации как раз начнет выяснять – так за что же это его. И сразу выяснится, что если бы Зозуля вдруг оказался сепаром, ватником, сторонником русского мира и ему угрожали ЗА ЭТО, то Украина устроила бы торжественные скАчки и сбор средств в пользу героических испанских инчас, а соцсети ломились бы от внезапно обретенных поклонников «Райо Вальекано» и его «Буканьерос». Ла Лига точно так же разводила бы руками и грозила клубу санкциями, но мы бы его сердечно поддерживали и возмущались испанским произволом. Не так ли? Вот это и называется «мигом слетающая шелуха цивилизованности».

Источник — Footboom

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Как стоит поступить Роману Зозуле?
  • 57.31% (239)
    1. Вернуться в «Бетис»
  • 29.5% (123)
    2. Завязать с футболом
  • 13.19% (55)
    3. Наперекор фанатам играть в «Райо Вальекано»
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