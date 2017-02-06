Теодорчик нужен Бешикташу

Турецкий «Бешикташ» заинтересован в 25-летнем польском форварде «Андерлехта» Лукаше Теодорчике, права на которого принадлежат киевскому «Динамо».
В текущем сезоне Теодорчик провел за «Андерлехт» 34 матча во всех турнирах, где забил 25 мячей и отдал 3 голевые передачи.
Ориентировочная стоимость игрока составляет €9 миллионов.
Источник — Fotospor
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