Теодорчик нужен Бешикташу

Респект и уважуха!!! Спасибо за Кубок з Ворсклою!!

Это отстой из 1970 годов ! Часто обманывает! Говорили все знаменитые теннисисты !

Игрок - чуть выше среднего исходя из записей Ютуба .Как впрочем и большинство игроков нынешнего Д...

Я постоянный ваш читатель (3-4 года). Это худшая статья, имхо. Вы - коллега (историк). Но "п...

Я постоянный ваш читатель (3-4 года). Это худшая статья, имхо. Вы - коллега (историк). Но "п...