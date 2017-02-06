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Теодорчик нужен Бешикташу

Польский нападающий может перебраться в Турцию

  • 06.02.2017 13:28
  • 406 просмотров
  • 1 комментария
Метки
rsca.be. Лукаш Теодорчик
© rsca.be. Лукаш Теодорчик

Турецкий «Бешикташ» заинтересован в 25-летнем польском форварде «Андерлехта» Лукаше Теодорчике, права на которого принадлежат киевскому «Динамо».

В текущем сезоне Теодорчик провел за «Андерлехт» 34 матча во всех турнирах, где забил 25 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €9 миллионов.

Источник — Fotospor

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 06.02.2017 13:43
    -1
    Знову завуальований тролінг Суркіса?
    Ссылка
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