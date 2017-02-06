Девич забил первый мяч за Ростов

В Белеке завершился последний контрольный матч нашей команды. Желто-синие обыграли норвежский клуб «Тромсе» со счетом 3:1.

Первый мяч «Ростов» забил на исходе первого тайма. Калачев выполнил подачу с углового, а Мевля головой пробил точно в угол ворот – 1:0. Практически сразу после перерыва наши ребята удвоили преимущество. На этот раз Мевля выступил в роли ассистента, а Азмун обыграл двоих защитников и не оставил вратарю шансов.

В середине второго тайма состав «Ростова» серьезно обновился и буквально сразу же «Тромсе» один мяч отыграл.

К концу встречи желто-синие вновь завладели инициативой и смогли реализовать один из моментов. Это Девич подкараулил отскок в чужой штрафной и забил дебютный гол за «Ростов» — 3:1!

На этом программа второго сбора завершена. Вечером наша команда отправится домой.

Вновь «Ростов» соберется 10 февраля. Подготовка к игре со «Спартой» будет проходить в Белеке. Тренировки в Турции продлятся до 14 числа.

«Ростов» — «Тромсе» (Норвегия) – 3:1

Голы «Ростова»: Мевля, 44 – 1:0, Азмун, 51 – 2:0, Девич, 89 – 3:1

«Ростов»: Джанаев, Калачев (Скопинцев, 63), Мевля, Гранат, Терентьев (Киреев, 63), Кудряшов, Гацкан, Нобоа (Байрамян, 63), Ерохин (Препелицэ, 63), Полоз (Бухаров, 63), Азмун (Девич, 63)