Николай МОРОЗЮК: «На первом сборе работали в прекрасных условиях»

Захисник київського «Динамо» Микола Морозюк поділився очікуваннями від другого збору в Іспанії.

— Як пройшов перший збір, які враження залишилися?

— Перший збір пройшов досить таки не погано. Все те, що запланував тренерський штаб, ми виконували, зробили великий обсяг фізичної роботи. Враження залишилися найпозитивніші, так як працювали в прекрасних умовах

— Чим запам'ятався перший збір?

— Перший збір завжди запам'ятовується початком і кінцем, це особисто мені. Так як початок завжди дуже не простий, навантаження не маленькі, та й переносити їх не так вже й легко, але це вже звична справа, і кінець звичайно ж, так як до кінця першого збору накопичується певна фізична втома, але найважче - це втома моральна, одним словом не вистачає присутності родини. Чекаєш з нетерпінням повернення додому.

— Які завдання ставить тренерський штаб перед командою на другий збір?

— Завдання не надто розділяються між зборами, та й відмінностей в роботі величезних не буде, в тренувальному процесі все теж, але ігор на другому зборі буде набагато більше. Через кожних 2 дні - це теж непросто, але завдання одне — набрати максимально оптимальну форму до кінця зборів, і підійти в повній бойовій готовності до першої офіційної гри.

— З ким живете в кімнаті?

— На зборах в кімнаті живу один, у нас більшість хлопців живуть окремо, особисто мені це дуже подобається, тому що є можливість займатися своїми справами і проводити свій вільний час так, як мені подобається, не заважаючи своєму товаришу.

— Чим займаєтеся у вільний час?

— Вільного часу на зборах не так вже й багато. Намагаєшся максимально його використовувати з користю для себе. Після першого тренування маємо легкі відновлювальні процедури, кому що необхідно, і після обіду обов'язковий сон. Після другого тренування, звичайно ж, повне відновлення: спа, процедури, сауни, басейн, масаж і так далі. Спілкування з сім'єю, ну і, звичайно, намагаємося збиратися з хлопцями пограти в плейстейшн. Це теж допомагає трохи відволіктися.

Костянтин КВАША